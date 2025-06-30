Альтернативи ChatGPT для оптимізації робочих завдань

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Остерігатись треба не штучного інтелекту. Бо роботу у вас, найімовірніше, забере не він, а людина, яка вміє ефективно його застосовувати.

Саме тому так важливо освоювати інструменти, які допомагають оптимізувати процеси та підвищувати продуктивність. Окрім універсальних моделей на кшталт ChatGPT, варто звернути увагу й на спеціалізовані рішення — ті, що створені для ефективної роботи з конкретними завданнями:

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Gamma — дає змогу швидко створювати презентації, документи та вебсторінки. Ви вводите свою ідею або текст, а Gamma автоматично згенерує візуально привабливий і структурований контент. Це заощаджує час на дизайні та форматуванні, дозволяючи зосередитися на змісті.

Fireflies.ai — асистент для робочих зустрічей. Він приєднується до ваших онлайн-дзвінків (Zoom, Google Meet тощо), записує їх, перетворює аудіо на текст, а потім створює короткі резюме, виділяє ключові моменти та подальші завдання. Таким чином, зменшується потреба в ручному конспектуванні.

Napkin.ai — перетворює нотатки на інфографіку, візуальні схеми та діаграми. Допомагає структурувати хаотичні записи, візуалізуючи інформацію для кращого розуміння. Особливо корисно для донесення комплексних ідей.

Saner.ai — це інструмент для організації завдань та відстеження прогресу. Він використовує ШІ для аналізу ваших нотаток, документів, листувань або чатів, щоб виявляти потенційні завдання та зобов’язання. Також автоматично генерує нагадування та допомагає структурувати плани.

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