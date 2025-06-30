logo

Приєднуйтесь до нас

Machine Learning      30/06/2025

Альтернативи ChatGPT для оптимізації робочих завдань

Юрій Пузіченко BLOG

IT Delivery Manager

Партнер видання

Остерігатись треба не штучного інтелекту. Бо роботу у вас, найімовірніше, забере не він, а людина, яка вміє ефективно його застосовувати.

Саме тому так важливо освоювати інструменти, які допомагають оптимізувати процеси та підвищувати продуктивність. Окрім універсальних моделей на кшталт ChatGPT, варто звернути увагу й на спеціалізовані рішення — ті, що створені для ефективної роботи з конкретними завданнями:

Gamma — дає змогу швидко створювати презентації, документи та вебсторінки. Ви вводите свою ідею або текст, а Gamma автоматично згенерує візуально привабливий і структурований контент. Це заощаджує час на дизайні та форматуванні, дозволяючи зосередитися на змісті.

Fireflies.ai — асистент для робочих зустрічей. Він приєднується до ваших онлайн-дзвінків (Zoom, Google Meet тощо), записує їх, перетворює аудіо на текст, а потім створює короткі резюме, виділяє ключові моменти та подальші завдання. Таким чином, зменшується потреба в ручному конспектуванні.

Napkin.ai — перетворює нотатки на інфографіку, візуальні схеми та діаграми. Допомагає структурувати хаотичні записи, візуалізуючи інформацію для кращого розуміння. Особливо корисно для донесення комплексних ідей.

Saner.ai — це інструмент для організації завдань та відстеження прогресу. Він використовує ШІ для аналізу ваших нотаток, документів, листувань або чатів, щоб виявляти потенційні завдання та зобов’язання. Також автоматично генерує нагадування та допомагає структурувати плани.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Цей матеріал – не редакційний, це – особиста думка його автора. Редакція може не поділяти цю думку.

Всі публікації автора
1 тиждень назад

Як навчитись медитації? Поради для початківців
3 тижні назад

Як перевіряти договори та контракти за допомогою ChatGPT?
4 тижні назад

Недооцінені фішки вашого смартфона, які спрощують життя
4 тижні назад

Як приймати обдумані рішення за допомогою ChatGPT? Приклади промптів

Найбільш обговорювані статті

Google представила безкоштовну версію Gemini CLI для роботи з кодом через LLMGoogle представила безкоштовну версію Gemini CLI для роботи з кодом через LLM
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App StoreApple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store
Реліз LLM-моделі DeepSeek R2 затримується. Причина в NvidiaРеліз LLM-моделі DeepSeek R2 затримується. Причина в Nvidia
Мова програмування Rust оновлена до версії 1.88Мова програмування Rust оновлена до версії 1.88
Microsoft відмовляється від «синього екрану смерті» Windows після 40 років використанняMicrosoft відмовляється від «синього екрану смерті» Windows після 40 років використання
Українські компанії Haiqu та Respeecher потрапили до списку технологічних лідерів за версією Світового економічного форуму
Розробника з Черкас будуть судити за створення фейкового «Резерв+»Розробника з Черкас будуть судити за створення фейкового «Резерв+»
Збій в роботі «Резерв+». Міноборони пояснило причину проблемиЗбій в роботі «Резерв+». Міноборони пояснило причину проблеми
Мову програмування Swift буде адаптовано для розробки Android-додатківМову програмування Swift буде адаптовано для розробки Android-додатків
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Почніть зараз, поки це безплатно: 12 простих способів заробити гроші за допомогою ChatGPT 

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Якщо ви просто пишете код — ви не програміст, та скоро втратите роботу: як ШІ змусить кодерів зникнути через 5 років

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Стів Возняк попередив про «жахливі помилки» ChatGPT

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Prometheus запускає безплатний курс по ChatGPT

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

«Я хочу, щоб ти діяв як фахівець з кібербезпеки»: 21 запит до ChatGPT, щоб попрацювати та розважитися

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 3 тижні назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 3 тижні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 1 місяць назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 2 тижні назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 3 тижні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 1 тиждень назад
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
Новини - 1 тиждень назад
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
Новини - 2 тижні назад
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI
Новини - 4 тижні назад
Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з’явиться в липні

Новини

Huawei відкриє код мови програмування Cangjie, яка має стати конкурентом Java та Swift

 9 хвилин назад

Microsoft опублікувала вихідний код GitHub Copilot Chat для VS Code

 4 години назад

В Google Play з'явиться новий інтерфейс завантажень

 5 години назад

Рекордний оффер в IT: Цукерберг пропонує розробникам по $300 мільйонів протягом 4 років

 6 години назад

Cloudflare блокуватиме ШІ-сканери, щоб уникнути їх доступу до контенту без дозволу

 18 години назад

ChatGPT знищив 54% вакансій для джунів у британському ІТ

 23 години назад

Марк Цукерберг заявив, що зібрав «команду мрії» для розробки суперінтелекту

 1 день назад

Співробітників Microsoft зобов'язали використовувати на роботі Copilot

 1 день назад

Агент кодування Cursor тепер працює у веб- та мобільних браузерах

 1 день назад

JetBrains підвищує тарифи за користування системою відстеження помилок YouTrack

 1 день назад

Спецпроєкти

Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Зустріч Diia.City Union зібрала понад 100 компаній-резидентів Дія.City. Про що говорили на івенті
Топ текстів тижня
1.
Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
2.
Розробника з Черкас будуть судити за створення фейкового «Резерв+»
3.
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store
4.
В Україні підрахували, коли у розробників найбільше зростає зарплата
5.
Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude
6.
Збій в роботі «Резерв+». Міноборони пояснило причину проблеми
7.
Масштабний збій в Djinni: український сервіс пошуку IT-роботи втратив 22 тисячі резюме
8.
Росія посилює інтернет-цензуру: мільйони сайтів тепер завантажуються лише на перші 16 Кб
9.
Microsoft відмовляється від «синього екрану смерті» Windows після 40 років використання
10.
OpenAI терміново підвищує зарплати через агресивний рекрутинг Meta

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: