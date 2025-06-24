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Досвід      24/06/2025

Як навчитись медитації? Поради для початківців

Юрій Пузіченко BLOG

IT Delivery Manager

Партнер видання

Для мене медитація — це далеко не тільки «10 хв ні про що не думати». Я розглядаю цей ритуал як своєрідне тренування ментальних м’язів.

Що дає кожна медитація? У мене різко знижується емоційна напруга, тіло фізично розслабляється — ніби відкриваю друге дихання.

А в довгостроковій перспективі? Науково доведено, що регулярна медитація не лише підвищує стресостійкість, але й сприяє структурним змінам в тих ділянках мозку, що відповідають за самоконтроль, фокус та емоційну регуляцію.

Чесно? Мені довго не вдавалось привчити себе до регулярних медитацій — просто тому, що не виходило. Але з часом я виробив власний робочий алгоритм.

З чого почати? Не обов’язково сідати в позу лотоса. Оберіть положення, в якому тіло зможе повністю розслабитись — можна прилягти.

Перші кілька хвилин я повністю присвячую диханню. Особливо не намагаюсь заглушити думки — просто дихаю глибоко й повільно, даючи нервовій системі сигнал, що ми в безпеці. Це допомагає перейти в спокійніший стан.

Наступний крок — перейти в «режим спостерігача». Намагаюсь просто помічати, що відбувається в голові: думки про які проблеми зʼявляються? Які образи чи внутрішні діалоги виринають? Без боротьби, оцінок чи аналізу. Просто фіксую — і м’яко повертаю увагу до дихання.

Тепер час для «миття вікон». Я зосереджуюсь на образі, який викликає спокій: може бути сонячне світло, теплий спогад або просто відчуття, що все добре. Цей образ — ніби за вікном, а кожна думка, що лізе в голову, — як пляма на склі. Побачив — витер, вернувся до теплого образу.

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Наскільки довго треба медитувати? Я зазвичай витрачаю на це 15 хвилин, але спокійно можна почати з п’яти. Час — не головне. Найбільші зміни приходять не від тривалості, а від регулярності.

До того ж, навряд чи все вийде з першого разу. Як і з будь-якою навичкою — спочатку буде важко. Але якщо дати собі трохи часу — медитація поступово стане місцем, куди хочеться повертатись.

Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.

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Цей матеріал – не редакційний, це – особиста думка його автора. Редакція може не поділяти цю думку.

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