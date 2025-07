Чи маєте відчуття цінності в компанії, де працюєте?

Поговорімо на важливу тему — відчуття власної цінності в компанії.

Чи завжди ви відчуваєте, що вас цінують? Що бачать вашу роботу та вклад у розвиток?

На мій погляд, в компанії з добре розвиненим внутрішнім HR-брендом подібні питання не повинні виникати. Кожен співробітник, незалежно від рівня, має відчувати свою важливість та внесок у спільну справу.

Адже всі, хто формує структуру компанії, впливають на кінцевий результат, від клінінгу до топменеджменту.

Якщо кожен співробітник відчуває свою цінність, компанія отримує:

На моєму досвіді саме команда, здорові відносини, повага та відсутність токсичності найчастіше утримували людей в компанії.

Що призводить до відчуття знецінення?

Цінність — це не просто слова. Це щоденні дії, які говорять: «Ти важливий для нас».

Люди починають відчувати цінність, коли:

Для мене відчуття цінності — серед трьох найважливіших критеріїв у роботі.

Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.

