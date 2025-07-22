Чи маєте відчуття цінності в компанії, де працюєте?

Поговорімо на важливу тему — відчуття власної цінності в компанії.
Чи завжди ви відчуваєте, що вас цінують? Що бачать вашу роботу та вклад у розвиток?
На мій погляд, в компанії з добре розвиненим внутрішнім HR-брендом подібні питання не повинні виникати. Кожен співробітник, незалежно від рівня, має відчувати свою важливість та внесок у спільну справу.
Адже всі, хто формує структуру компанії, впливають на кінцевий результат, від клінінгу до топменеджменту.
Якщо кожен співробітник відчуває свою цінність, компанія отримує:
- Люди працюють не «тому що треба», а «тому що хочуть»;
- Повертається ініціативність і залученість;
- Команда залишається єдиною, навіть у кризу;
- Зміцнюється бренд роботодавця — про хорошу культуру завжди говорять.
На моєму досвіді саме команда, здорові відносини, повага та відсутність токсичності найчастіше утримували людей в компанії.
Що призводить до відчуття знецінення?
- Ігнорування досягнень;
- Перекладання провини згори вниз;
- Відсутність зворотного зв’язку;
- Маніпуляції на кшталт «ти повинен» або «це ж твоя робота»;
- Несправедливі порівняння з іншими.
Цінність — це не просто слова. Це щоденні дії, які говорять: «Ти важливий для нас».
Люди починають відчувати цінність, коли:
- Помічають, навіть, їх «невеликі» досягнення.
- Дякують — щиро, конкретно, вчасно.
- Справді чують, а не просто слухають.
- Довіряють та делегують, вірячи в людину.
- Існують прозорі принципи визнання та винагород.
- Є культура зворотного зв’язку: регулярні 1:1, performance review, внутрішні подяки.
- Пропонуються реальні можливості зростання: менторство, розвиткові сесії, внутрішні переходи.
Для мене відчуття цінності — серед трьох найважливіших критеріїв у роботі.
Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.
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