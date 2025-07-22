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Думка      22/07/2025

Чи маєте відчуття цінності в компанії, де працюєте?

Катерина Солодухіна BLOG

Recruiter| Talent Acquisition Specialist

Партнер видання

Поговорімо на важливу тему — відчуття власної цінності в компанії.
Чи завжди ви відчуваєте, що вас цінують? Що бачать вашу роботу та вклад у розвиток?

На мій погляд, в компанії з добре розвиненим внутрішнім HR-брендом подібні питання не повинні виникати. Кожен співробітник, незалежно від рівня, має відчувати свою важливість та внесок у спільну справу.
Адже всі, хто формує структуру компанії, впливають на кінцевий результат, від клінінгу до топменеджменту.

Якщо кожен співробітник відчуває свою цінність, компанія отримує:

  • Люди працюють не «тому що треба», а «тому що хочуть»;
  • Повертається ініціативність і залученість;
  • Команда залишається єдиною, навіть у кризу;
  • Зміцнюється бренд роботодавця — про хорошу культуру завжди говорять.

На моєму досвіді саме команда, здорові відносини, повага та відсутність токсичності найчастіше утримували людей в компанії.

Що призводить до відчуття знецінення?

Цінність — це не просто слова. Це щоденні дії, які говорять: «Ти важливий для нас».

Люди починають відчувати цінність, коли:

  1. Помічають, навіть, їх «невеликі» досягнення.
  2. Дякують — щиро, конкретно, вчасно.
  3. Справді чують, а не просто слухають.
  4. Довіряють та делегують, вірячи в людину.
  5. Існують прозорі принципи визнання та винагород.
  6. Є культура зворотного зв’язку: регулярні 1:1, performance review, внутрішні подяки.
  7. Пропонуються реальні можливості зростання: менторство, розвиткові сесії, внутрішні переходи.

Для мене відчуття цінності — серед трьох найважливіших критеріїв у роботі.

Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.

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Цей матеріал – не редакційний, це – особиста думка його автора. Редакція може не поділяти цю думку.

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