Співбесіда з аутстаф та продуктовими компаніями: у чому різниця?

Формат компанії — аутстаф, аутсорс чи продукт — суттєво впливає не лише на умови співпраці, а й на те, чого від вас очікують після найму. Особливо це помітно у випадку з аутстафом: специфіка проєктів, процесів, комунікацій та зростання тут має свої особливості.
Маючи чималий досвід у роботі з аутстаф-компаніями, я хочу поділитися ключовими моментами, на які варто звертати увагу під час співбесіди: які питання ставити рекрутеру, як оцінити стабільність і перспективи, і що насправді означає працювати «на клієнта».
Робочі процеси
В аутстафі процеси визначає не компанія, яка вас наймає, а клієнт, для якого ви працюєте. Це означає:
- Зміни в процесах можуть відбуватись раптово та вам потрібно швидко адаптуватись.
- Технічні рішення приймає клієнтська команда.
- Ваша роль — імплементація, а не стратегічне планування.
Що запитати рекрутера:
- Хто саме приймає рішення на проєкті?
- Як часто змінюються процеси?
Кар’єрне зростання
Чіткої кар’єрної мапи в аутстафі зазвичай немає. Зростання залежить від ініціативності та результатів. Тут усе залежить від вас. Найчастіший сценарій, який я спостерігала: кандидат починає працювати з клієнтом, показує гарний результат і поступово отримує підвищення.
Що запитати:
- Хто визначає, що я готовий до зростання — клієнт чи ваша компанія?
- Чи можу я розраховувати на зростання та як це відбувалось у вас в компанії?
Зворотний зв’язок (цей пункт тісно пов’язаний із попереднім)
Фідбек у аутстафі може бути рідкісним — усе залежить від клієнта та його культури. Це означає менше підказок щодо того, що можна покращити. Ви маєте вміти самостійно аналізувати свою роботу, стежити за KPI та ініціювати розвиток.
Питайте:
- Чи передбачено регулярний зворотний зв’язок?
- Як зараз ваші співробітники його отримують?
- Якого кандидата шукає клієнт?
Перегляд зарплати
У більшості аутстаф-компаній немає фіксованих термінів для перегляду зарплати. Все залежить від вашої цінності для клієнта — чим вища вона, тим більше шансів на підвищення.
Уточнюйте:
- Чи маєте кейси перегляду ЗП для аутстаф кандидата? Як це відбувалось?
- До чого саме прив’язані ці рішення?
Стабільність
Ключова різниця — відсутність повної стабільності. Якщо клієнт завершує проєкт — вам шукають інший. Але питання в тому, як швидко, і чи буде вам оплачуватись цей час.
Обов’язково запитайте:
- Яка тривалість проєкту?
- Чи є бенч? Якщо так — оплачуваний?
- Скільки в середньому часу триває пошук нового проєкту? (виходячі з досвіду)
Insight для вас:
Коли ставите запитання, робіть акцент на тому, щоб вам наводили реальні кейси з компанії. Наприклад, надання фідбеку може бути прописаним у процесах, але не обов’язково активно практикується. Тому важливо з’ясувати, як саме це відбувається на практиці, а не як мало би бути «за ідеалом».
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