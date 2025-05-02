Співбесіда з аутстаф та продуктовими компаніями: у чому різниця?

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Формат компанії — аутстаф, аутсорс чи продукт — суттєво впливає не лише на умови співпраці, а й на те, чого від вас очікують після найму. Особливо це помітно у випадку з аутстафом: специфіка проєктів, процесів, комунікацій та зростання тут має свої особливості.

Маючи чималий досвід у роботі з аутстаф-компаніями, я хочу поділитися ключовими моментами, на які варто звертати увагу під час співбесіди: які питання ставити рекрутеру, як оцінити стабільність і перспективи, і що насправді означає працювати «на клієнта».

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Робочі процеси

В аутстафі процеси визначає не компанія, яка вас наймає, а клієнт, для якого ви працюєте. Це означає:

Зміни в процесах можуть відбуватись раптово та вам потрібно швидко адаптуватись.

Технічні рішення приймає клієнтська команда.

Ваша роль — імплементація, а не стратегічне планування.

Що запитати рекрутера:

Хто саме приймає рішення на проєкті?

Як часто змінюються процеси?

Кар’єрне зростання

Чіткої кар’єрної мапи в аутстафі зазвичай немає. Зростання залежить від ініціативності та результатів. Тут усе залежить від вас. Найчастіший сценарій, який я спостерігала: кандидат починає працювати з клієнтом, показує гарний результат і поступово отримує підвищення.

Що запитати:

Хто визначає, що я готовий до зростання — клієнт чи ваша компанія?

Чи можу я розраховувати на зростання та як це відбувалось у вас в компанії?

Зворотний зв’язок (цей пункт тісно пов’язаний із попереднім)

Фідбек у аутстафі може бути рідкісним — усе залежить від клієнта та його культури. Це означає менше підказок щодо того, що можна покращити. Ви маєте вміти самостійно аналізувати свою роботу, стежити за KPI та ініціювати розвиток.

Питайте:

Чи передбачено регулярний зворотний зв’язок?

Як зараз ваші співробітники його отримують?

Якого кандидата шукає клієнт?

Перегляд зарплати

У більшості аутстаф-компаній немає фіксованих термінів для перегляду зарплати. Все залежить від вашої цінності для клієнта — чим вища вона, тим більше шансів на підвищення.

Уточнюйте:

Чи маєте кейси перегляду ЗП для аутстаф кандидата? Як це відбувалось?

До чого саме прив’язані ці рішення?

Стабільність

Ключова різниця — відсутність повної стабільності. Якщо клієнт завершує проєкт — вам шукають інший. Але питання в тому, як швидко, і чи буде вам оплачуватись цей час.

Обов’язково запитайте:

Яка тривалість проєкту?

Чи є бенч? Якщо так — оплачуваний?

Скільки в середньому часу триває пошук нового проєкту? (виходячі з досвіду)

Insight для вас:

Коли ставите запитання, робіть акцент на тому, щоб вам наводили реальні кейси з компанії. Наприклад, надання фідбеку може бути прописаним у процесах, але не обов’язково активно практикується. Тому важливо з’ясувати, як саме це відбувається на практиці, а не як мало би бути «за ідеалом».

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