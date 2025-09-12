У США можуть ухвалити закон про податок з іноземного аутсорсингу. Чим це загрожує українським IT-фахівцям?

Партнер видання

Сенатор-республіканець Берні Морено вніс на розгляд законопроект «Про зупинення міжнародного переміщення працівників» (HIRE Act). У разі ухвалення Сенатом цей документ передбачає стягнення податку в розмірі 25% на аутсорсингові платежі з американських компаній, які мають співробітників за кордоном, пише Yahoo Finance.

«Поки випускники коледжів в Америці намагаються знайти роботу, політики-глобалісти та топ-керівники десятиліттями переміщували працівників за кордон у гонитві за рабською зарплатою та величезними прибутками – ці часи минули. Якщо компанії хочуть наймати іноземних працівників замість американців, мій законопроект вдарить по них по самому болючому місцях — по їхніх гаманцях», — заявив Морено.

Експерти сумніваються, що законопроект Морено буде ухвалено в запропонованому вигляді, оскільки великі американські IT-компанії будуть чинити цьому опір, у тому числі через судові позови. Але якщо це все ж таки станеться, то найбільше постраждає індійський сектор інформаційних технологій вартістю $283 мільярди. Як відомо, основу місцевої IT-галузі становлять саме аутсорсингові компанії — TCS, Infosys, Wipro, HCLTech та Tech Mahindra, які отримують 50–65% своїх доходів з Північної Америки.

Що стосується України, то за даними Асоціації IT Ukraine з 2118 активних ІТ-компаній, 47% становили аутсорсингові. Найбільші з них — EPAM Systems (8765 співробітників), GlobalLogic (5388), SoftServe (5569), Luxoft (2800), Intellias (1761), Ciklum (1830), Infopulse (1 430), ELEKS (1224) та Sigma Software (1379).

За підсумками 2024 року ІТ-експорт з України до США склав $2,397 млрд, або 37,2% від загального обсягу. Якщо законопроєкт буде ухвалений, нові норми оподаткування з аутсорсингу почнуть діяти вже з 1 січня 2026 року.