Gemini має 350 мільйонів активних користувачів на місяць. Це все ще значно менше за ChatGPT

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Відповідно до внутрішніх даних, оприлюднених у суді, Gemini вже має 350 млн активних користувачів, повідомило NV.

У жовтні 2024 року у Gemini було лише 9 млн активних користувачів щодня. Але за останній рік кількість юзерів, що використовують штучний інтелект від Google, різко зросла.

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Минулого місяця, згідно з даними, які було продемонстровано в суді, де триває антимонопольний процес проти компанії, Google мала 35 млн активних користувачів щодня та 350 млн користувачів на місяць.

Це все ще значно менше, ніж у ChatGPT від OpenAI. що є найпопулярнішим чат-ботом у світі. Минулого місяця цим чат-ботом скористалися приблизно 600 мільйонів людей на місяць. Meta AI ще у вересні минулого року наближалася до 500 млн користувачів на місяць.

Цього тижня в США розпочалася судова боротьба між Google, яку торік офіційно визнали монополістом на ринку вебпошуку, та Міністерством юстиції США, яке прагне увідповіднити компанію до американського законодавства. Під час засідання прокурор Міністерства юстиції Девід Далквіст закликав вжити заходів щодо Google, які стосувалися б не тільки її пошуковика, а й генеративного штучного інтелекту компанії. За його словами, монопольна влада Google у пошуковій сфері вже допомагає компанії вдосконалювати її продукти з ШІ. Далквіст також згадав угоду Google з Samsung щодо встановлення її ШІ-помічника Gemini як програми за замовчуванням на пристроях компанії.

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