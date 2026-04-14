Новини 14/04/2026 14:45

Microsoft розробляє власного локального агента — альтернативу OpenClaw

Олександр Остапенко

Компанія Microsoft продовжує агресивну експансію у сферу автономних ШІ-агентів. Згідно з останніми звітами, технологічний гігант тестує способи інтеграції функцій, подібних до OpenClaw, у свій існуючий інструмент Microsoft 365 Copilot. Про це пише TechCrunch.

Новий агент покликаний перетворити Copilot із простого чат-бота, з яким користувач взаємодіє за принципом «запит–відповідь», на повноцінного ШІ-агента, який може працювати автономно у фоновому режимі.

Ключові особливості майбутнього агента Microsoft:

  • Постійна присутність (Always-on): На відміну від стандартних версій Copilot, агент зможе виконувати завдання протягом тривалого часу — годин або навіть днів — без постійного контролю з боку користувача.
  • Багатокрокове планування: Агент не просто генерує текст, а створює детальний план дій, виконує кроки, перевіряє результати та коригує свою стратегію залежно від отриманих даних.
  • Глибока інтеграція з Microsoft 365: Система матиме повний доступ до Microsoft Graph, Outlook, Teams, SharePoint та OneDrive. Це дозволить агенту самостійно керувати електронною поштою, планувати зустрічі, збирати дані з документів та координувати робочі процеси між різними додатками.
  • Фокус на корпоративну безпеку: Microsoft позиціонує свій продукт як безпечну альтернативу OpenClaw. У той час як open-source рішення часто вважаються ризикованими для бізнесу через локальний запуск «недовіреного коду», версія від Microsoft працюватиме в межах стандартів відповідності та безпеки Azure.

Про нову розробку стало відомо на тлі популярності OpenClaw — платформи, яка дозволяє користувачам створювати локальних ШІ-агентів, які самостійно керують комп’ютером. Microsoft прагне не відставати від цього тренду, інтегруючи схожі можливості у свої офісні інструменти.

Це вже не перша спроба компанії у цьому напрямку: раніше цього року було представлено Copilot Cowork та Copilot Tasks. Проте новий «OpenClaw-подібний» агент обіцяє значно вищий рівень автономності, дозволяючи штучному інтелекту буквально «жити» у робочому середовищі користувача та виконувати рутинні операції від його імені.

Наразі функціонал перебуває на стадії внутрішнього тестування для корпоративних клієнтів. Очікується, що офіційний анонс та розгортання для ширшого кола бізнес-користувачів відбудеться вже найближчим часом.

Нагадаємо, Китай вирішив обмежити використання агентів OpenClaw в державних установах: нібито вони загрожують безпеці.

