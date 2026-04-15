Google випускає офіційний додаток для Windows. Ні, не це браузер

Після тривалого тестування, що розпочалося ще у вересні минулого року, компанія Google офіційно випустила свій десктопний додаток для користувачів Windows 10 та 11. Тепер програма доступна для всіх без потреби записуватися у чергу в Google Labs, пише 9to5google.

Як заявлено в описі, новий додаток переносить «найкраще з Пошуку Google прямо на ваш робочий стіл» та прискорює роботу з Google Диск. Завантажити його можна за адресою search.google/google-app/desktop.

Ключові можливості Google App:

Універсальний пошук (Alt + Space): Програма пропонує функціонал, дуже схожий на Spotlight у macOS. Натисканням комбінації клавіш відкривається рядок пошуку, який шукає не лише в інтернеті, а й серед ваших локальних файлів, встановлених програм та документів у Google Drive

Інтеграція з AI Mode: Веб-пошук тепер підтримує просунутий режим штучного інтелекту. Користувачі можуть викликати Google Lens для аналізу зображень, перекладати тексти, отримувати допомогу з навчанням або складними запитами прямо на робочому столі.

Контекстні запити через екран: Ви можете поділитися з додатком частиною свого екрана або окремим вікном, щоб поставити ШІ запитання щодо того, що ви зараз бачите.

Зручний інтерфейс: Результати пошуку з’являються у плаваючому вікні, що дозволяє продовжувати діалог із ШІ та ставити уточнюючі питання, не перемикаючись між вкладками браузера.

Зазвичай Google віддає перевагу роботі через браузер або прогресивні веб-додатки (PWA), рідко випускаючи повноцінні програми для ПК. Новий додаток для Windows стає в один ряд із такими інструментами, як Google Drive для десктопа, Quick Share та Google Play Games.

Наразі програма має лише англійський інтерфейс. Про версію для macOS поки що офіційної інформації немає, проте відомо, що команда Gemini вже працює над подібним рішенням для комп’ютерів Apple.

Нагадаємо, що Gemini вже може аналізувати зміст відеофайлів в Google Drive.

