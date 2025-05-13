В Google Drive з’явилась підтримка української мови при роботі з Gemini

Партнер видання

Google розширює мовну підтримку при використанні віртуального помічника Gemini в Google Drive. Інтеграція Gemini в Google Drive дозволяє користувачам спілкуватися зі штучним інтелектом щодо файлів, отримувати зведення або ставити запитання. Але до останнього часу для функція була доступна лише англійською мовою. Тепер нею можна скористатися також українською та ще 27 мовами, пише блог Google.

Google Gemini надає можливість аналізувати вміст папок, автоматично створювати підсумок щодо змісту та знаходити ключову інформацію в документах. Тепер за допомогою Gemini можна швидко знаходити терміни здачі проектів та об’єднувати файли прямо в інтерфейсі Google Диску.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Google зазначає, що Gemini може аналізувати та відповідати на запитання лише про текстові документи, PDF-файли, електронні таблиці та презентації в цих папках.

Нова функція доступна для передплатників Google Workspace Business та Enterprise, а також користувачів з додатками Gemini Education та Google One AI Premium. Адміністраторам необхідно активувати налаштування персоналізації, щоб співробітники компанії могли скористатися новими можливостями.

Розгортання оновлення розпочалося 12 травня для користувачів Rapid Release, для всіх інших воно стартує 27 травня. Протягом наступних двох тижнів функція буде доступна всім клієнтам.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.