Google запускає локальну версію Gemini

Google оголосила про доступність для клієнтів локальної версії Gemini в рамках пропозиції Google Distributed Cloud (GDC). Це дає можливість компаніям і незалежним розробникам використовувати сімейство моделей на власному сервері чи в корпоративному дата-центрі, повідомляє ZDNet.

«Ми раді оголосити, що Gemini на GDC тепер доступний для клієнтів, що дозволяє використовувати найсучасніші моделі Google безпосередньо у вашому центрі обробки даних», – заявили в Google.

GDC — це повністю кероване локальне та периферійне хмарне рішення, яке пропонується як у підключеному, так і в ізольованому варіантах, та допускає масштабування від одного сервера до сотень стійок.

Локальне використання LLM-моделі має такі можливості:

Пропозиція GDC включає кілька елементів, що працюють узгоджено з Gemini, зокрема:

