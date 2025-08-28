Google запускає локальну версію Gemini
Google оголосила про доступність для клієнтів локальної версії Gemini в рамках пропозиції Google Distributed Cloud (GDC). Це дає можливість компаніям і незалежним розробникам використовувати сімейство моделей на власному сервері чи в корпоративному дата-центрі, повідомляє ZDNet.
«Ми раді оголосити, що Gemini на GDC тепер доступний для клієнтів, що дозволяє використовувати найсучасніші моделі Google безпосередньо у вашому центрі обробки даних», – заявили в Google.
GDC — це повністю кероване локальне та периферійне хмарне рішення, яке пропонується як у підключеному, так і в ізольованому варіантах, та допускає масштабування від одного сервера до сотень стійок.
Локальне використання LLM-моделі має такі можливості:
- Переклад внутрішньої документації.
- Аналіз документів.
- Цілодобова підтримка клієнтів через корпоративний чат-бот.
- Швидша внутрішня розробка програмного забезпечення.
- Заходи безпеки шляхом автоматичної фільтрації «шкідливого контенту» та забезпечення дотримання вимог.
Пропозиція GDC включає кілька елементів, що працюють узгоджено з Gemini, зокрема:
- платформу агентного штучного інтелекту Google Agentspace;
- інструмент керованого програмування для підприємств Vertex AI;
- сімейство моделей штучного інтелекту з відкритим кодом від Google Gemma;
- моделі штучного інтелекту для конкретних завдань;
- та інше обладнання Google Cloud, таке як графічні процесори Nvidia Blackwell 300 для центрів обробки даних.
Нагадаємо, що минулого тижня в сервіс Google Docs додали функцію відтворення тексту через віртуального помічника Gemini. Можна вибирати різні голоси та швидкість відтворення.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: