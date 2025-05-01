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Новини 01/05/2025

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Після останнього оновлення застосунок Gemini отримав вбудовані можливості редагування зображень за допомогою штучного інтелекту, що дозволяє легко змінювати як завантажені, так і згенеровані зображення. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії.

Раніше цього року розробники впровадили функцію редагування зображень за допомогою штучного інтелекту безпосередньо за допомогою AI Studio. Спираючись на позитивні відгуки користувачів цієї функції, Google розширив ці можливості в застосунку Gemini.

Користувачі отримали можливість змінювати як малюнки, створені за допомогою штучного інтелекту, так і зображення, які завантажуються з телефону чи комп’ютера. Застосунок дозволяє змінювати фон, замінювати об’єкти, додавати елементи тощо.

«Наприклад, ви можете завантажити особисту фотографію та запропонувати Gemini створити зображення того, як би ви виглядали з різними кольорами волосся», — йдеться у повідомленні.

Як і всі зображення, згенеровані штучним інтелектом за допомогою Gemini, зображення, створені або відредаговані за допомогою власної генерації зображень, міститимуть невидимий цифровий водяний знак SynthID. В компанії заявили, що також зараз експериментують з додаванням видимого водяного знака на всі зображення, згенеровані Gemini.

Вбудоване редагування зображень у Gemini почне поступово розгортатися з 30 квітня, розширюючи доступ до більшої кількості людей понад 45 мовами та в більшості країн протягом наступних тижнів.

Партнер видання

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