Audi та Volkswagen переходять на китайський штучний інтелект: Alibaba Qwen лідирує
Китайський технологічний гігант Alibaba оголосив про масштабне розширення своєї присутності на ринку електроавтомобілів. Велика мовна модель компанії — Qwen — буде інтегрована в системи управління декількох провідних автовиробників. Це дозволить водіям керувати широким спектром сервісів за допомогою голосових команд, пише CNBC.
До ініціативи приєдналися найбільші гравці ринку, зокрема:
- BYD (світовий лідер у сегменті електромобілів);
- SAIC-Volkswagen (спільне підприємство з німецьким концерном);
- Geely та Li Auto.
Також підтверджено плани щодо інтеграції ШІ в нове покоління автомобілів BMW (серія Neue Klasse), виробництво яких у Китаї має розпочатися вже у 2026 році.
Локальний виробник Audi в Китаї вже заявив, що 8 травня почнуться продажі нової моделі — електричного позашляховика під назвою E7X. Цей автомобіль використовуватиме функції штучного інтелекту від Doubao та iFlyTek від ByteDance.
Поки не зрозуміло, чи будуть китайські LLM доступні в автомобілях, які експортуються за межі КНР.
Нові можливості для водіїв
Завдяки Qwen цифрові кабіни автомобілів перетворяться на повноцінних персональних помічників. Основні функції включають:
- Голосові замовлення: купівля їжі з доставкою, бронювання номерів у готелях та квитків у кіно або на атракціони безпосередньо під час руху.
- Логістика: відстеження посилок у реальному часі через екосистему Alibaba.
- Мультизадачність: виконання складних послідовних запитів, що вимагають розуміння контексту розмови.
Технічна база та автономність
Система розроблена для роботи на базі чипів Nvidia. Важливою особливістю є гібридна модель обробки даних: ШІ поєднує можливості хмарних обчислень із локальною обробкою на пристрої. Це дозволяє системі залишатися функціональною навіть в умовах нестабільного або обмеженого інтернет-з’єднання.
Стратегічне значення
На фоні уповільнення темпів зростання ринку електромобілів конкуренція між брендами переміщується у площину програмного забезпечення. Автовиробники все частіше роблять ставку на цифрові сервіси та штучний інтелект як на важливий фактор переваги своїх машин.
Для Alibaba це крок до трансформації з компанії електронної комерції у глобального лідера ШІ-технологій, який створює інфраструктуру для smart-життя поза межами смартфонів та комп’ютерів.
Нагадаємо, що Alibaba Group пропонує місячний доступ до LLM-моделей лише за 50 гривень.
