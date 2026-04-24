Новини 24/04/2026 14:44

Audi та Volkswagen переходять на китайський штучний інтелект: Alibaba Qwen лідирує

Андрій Савчук

Автор новин

Китайський технологічний гігант Alibaba оголосив про масштабне розширення своєї присутності на ринку електроавтомобілів. Велика мовна модель компанії — Qwen — буде інтегрована в системи управління декількох провідних автовиробників. Це дозволить водіям керувати широким спектром сервісів за допомогою голосових команд, пише CNBC.

До ініціативи приєдналися найбільші гравці ринку, зокрема:

  • BYD (світовий лідер у сегменті електромобілів);
  • SAIC-Volkswagen (спільне підприємство з німецьким концерном);
  • Geely та Li Auto.

Також підтверджено плани щодо інтеграції ШІ в нове покоління автомобілів BMW (серія Neue Klasse), виробництво яких у Китаї має розпочатися вже у 2026 році.

Локальний виробник Audi в Китаї вже заявив, що 8 травня почнуться продажі нової моделі — електричного позашляховика під назвою E7X. Цей автомобіль використовуватиме функції штучного інтелекту від Doubao та iFlyTek від ByteDance.

Поки не зрозуміло, чи будуть китайські LLM доступні в автомобілях, які експортуються за межі КНР.

Нові можливості для водіїв

Завдяки Qwen цифрові кабіни автомобілів перетворяться на повноцінних персональних помічників. Основні функції включають:

  • Голосові замовлення: купівля їжі з доставкою, бронювання номерів у готелях та квитків у кіно або на атракціони безпосередньо під час руху.
  • Логістика: відстеження посилок у реальному часі через екосистему Alibaba.
  • Мультизадачність: виконання складних послідовних запитів, що вимагають розуміння контексту розмови.

Технічна база та автономність

Система розроблена для роботи на базі чипів Nvidia. Важливою особливістю є гібридна модель обробки даних: ШІ поєднує можливості хмарних обчислень із локальною обробкою на пристрої. Це дозволяє системі залишатися функціональною навіть в умовах нестабільного або обмеженого інтернет-з’єднання.

Стратегічне значення

На фоні уповільнення темпів зростання ринку електромобілів конкуренція між брендами переміщується у площину програмного забезпечення. Автовиробники все частіше роблять ставку на цифрові сервіси та штучний інтелект як на важливий фактор переваги своїх машин.

Для Alibaba це крок до трансформації з компанії електронної комерції у глобального лідера ШІ-технологій, який створює інфраструктуру для smart-життя поза межами смартфонів та комп’ютерів.

Нагадаємо, що Alibaba Group пропонує місячний доступ до LLM-моделей лише за 50 гривень.

Найбільш обговорювані статті

Всі хочуть спробувати Claude Mythos: заради нової моделі АНБ ігнорує заборону ПентагонуВсі хочуть спробувати Claude Mythos: заради нової моделі АНБ ігнорує заборону Пентагону
Третя хвиля програми від Google та Мінекономіки: отримайте професійну сертифікацію зі штучного інтелекту на Coursera. Пріоритет ветеранам та жінкам у tech.20 000 безоплатних ліцензій: Google запускає масштабний ШІ-курс для українців
Moonshot AI презентує Kimi K2.6: безкоштовна і працює на рівні GPT 5.4Moonshot AI презентує Kimi K2.6: безкоштовна і працює на рівні GPT 5.4
Преміальні функції ретуші в Google Photos тепер доступні для всіхGoogle Photos відкриває безкоштовний доступ до преміальних функцій
Meta тестує платну підписку WhatsApp PlusMeta тестує платну підписку WhatsApp Plus
слідкує за діями користувача на екраніOpenAI додає в Codex функцію, яка слідкує за діями користувача на екрані
GitHub обмежує реєстрацію та змінює умови підписки Copilot для індивідуальних користувачівGitHub зупиняє реєстрацію в Copilot та обмежує доступ до моделей
Deezer: 44% нової музики згенеровано штучним інтелектом. Більшість прослуховувань — ботиDeezer: 44% нової музики згенеровано штучним інтелектом. Більшість прослуховувань — боти
Міноборони України набирає команду в Центр штучного інтелекту. Шукають IT-фахівцівМіноборони України набирає команду в Центр штучного інтелекту. Шукають IT-фахівців
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

В Україні стало більше електрокарів, але зарядних станцій бракує. Водії поділилися досвідом

 

Інсайдер з Microsoft розповів про дати виходу моделей GPT-4.5 і GPT-5

DeepSeek-R1 може генерувати шкідливий код — дослідники

OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно

Знайшовся таємниче зниклий засновник AliExpress

Успіх DeepSeek-R1 ставить під загрозу багатомільярдну індустрію OpenAI

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

Meta випустила «економну» ШІ-модель Llama 3.3 з відкритим кодом

Українські та європейські вчені випустили MamayLM — першу україномовну LLM-модель

OpenAI підвищує ліміти використання ChatGPT і повертає «застарілу» модель GPT-4o

GPT-5 виявилась «найпотужнішою для кодування», однак багато хто сподівався на краще

Devstral — нова LLM-модель з відкритим кодом, створена спеціально для розробки ПЗ

Google випустила мобільний додаток для локального запуску LLM-моделей на смартфоні

«Це небезпечно». Марк Цукерберг пояснив, чому Meta не відкриє код своїх моделей «суперінтелекту»

ChatGPT o3 відмовилась відключати себе, незважаючи на інструкцію розробника

Google випустила модель міркування Gemini Deep 2.5 Think, яка одночасно тестує кілька ідей

DeepSeek випускає Janus-Pro — генератор зображень, який конкурує з OpenAI DALL-E 3

Топ текстів
Новини - 4 дні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 2 дні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Без категории - 3 тижні назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 2 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 1 місяць назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 3 тижні назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 4 тижні назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 1 місяць назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 1 день назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 1 місяць назад
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT

Вайб-воркінг: Microsoft дозволить агентам працювати за вас у Word та Excel

 24.04.2026 11:54

OpenAI повертає лідерство: GPT-5.5 випередила Claude Opus 4.7 у ключовому бенчмарку Terminal-Bench 2.0

 24.04.2026 10:35

Тім Кук розповів про свою найбільшу помилку на посаді CEO Apple

 24.04.2026 08:52

Неможливе стало реальністю: новий Linux тепер можна запускати на старому ПК з Windows 95

 23.04.2026 17:53

Ідеально для студентів: Google Gemini тепер конспектує лекції та робить нотатки на офлайн-нарадах

 23.04.2026 16:57

Кінець «безліміту»: GitHub Copilot переходить на оплату за використані токени

 23.04.2026 16:01

Оцінка Anthropic досягла $1 трильйону. Два місяці тому компанія коштувала $380 мільярдів

 23.04.2026 14:31

Прокинувся в боргах: розробник забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000

 23.04.2026 11:25

75% коду Google генерується штучним інтелектом. Півроку тому було 50%

 23.04.2026 10:34
Топ текстів тижня
1.
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
2.
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
3.
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
4.
YouTube Premium більше не потрібен? Microsoft переграла Google у питанні фонового відео
5.
OpenAI презентує ChatGPT Images 2.0: прорив у генерації зображень
6.
Прокинувся в боргах: розробник забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000
7.
Тім Кук розповів про свою найбільшу помилку на посаді CEO Apple
8.
Deezer: 44% нової музики згенеровано штучним інтелектом. Більшість прослуховувань — боти
9.
OpenAI додає в Codex функцію, яка слідкує за діями користувача на екрані
10.
SoftServe: як починалась найбільша IT-компанія, яку контролюють українці

