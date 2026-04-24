Audi та Volkswagen переходять на китайський штучний інтелект: Alibaba Qwen лідирує

Китайський технологічний гігант Alibaba оголосив про масштабне розширення своєї присутності на ринку електроавтомобілів. Велика мовна модель компанії — Qwen — буде інтегрована в системи управління декількох провідних автовиробників. Це дозволить водіям керувати широким спектром сервісів за допомогою голосових команд, пише CNBC.

До ініціативи приєдналися найбільші гравці ринку, зокрема:

BYD (світовий лідер у сегменті електромобілів);

SAIC-Volkswagen (спільне підприємство з німецьким концерном);

Geely та Li Auto .

Також підтверджено плани щодо інтеграції ШІ в нове покоління автомобілів BMW (серія Neue Klasse), виробництво яких у Китаї має розпочатися вже у 2026 році.

Локальний виробник Audi в Китаї вже заявив, що 8 травня почнуться продажі нової моделі — електричного позашляховика під назвою E7X. Цей автомобіль використовуватиме функції штучного інтелекту від Doubao та iFlyTek від ByteDance.

Поки не зрозуміло, чи будуть китайські LLM доступні в автомобілях, які експортуються за межі КНР.

Нові можливості для водіїв

Завдяки Qwen цифрові кабіни автомобілів перетворяться на повноцінних персональних помічників. Основні функції включають:

Голосові замовлення: купівля їжі з доставкою, бронювання номерів у готелях та квитків у кіно або на атракціони безпосередньо під час руху.

Логістика: відстеження посилок у реальному часі через екосистему Alibaba.

Мультизадачність: виконання складних послідовних запитів, що вимагають розуміння контексту розмови.

Технічна база та автономність

Система розроблена для роботи на базі чипів Nvidia. Важливою особливістю є гібридна модель обробки даних: ШІ поєднує можливості хмарних обчислень із локальною обробкою на пристрої. Це дозволяє системі залишатися функціональною навіть в умовах нестабільного або обмеженого інтернет-з’єднання.

Стратегічне значення

На фоні уповільнення темпів зростання ринку електромобілів конкуренція між брендами переміщується у площину програмного забезпечення. Автовиробники все частіше роблять ставку на цифрові сервіси та штучний інтелект як на важливий фактор переваги своїх машин.

Для Alibaba це крок до трансформації з компанії електронної комерції у глобального лідера ШІ-технологій, який створює інфраструктуру для smart-життя поза межами смартфонів та комп’ютерів.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn