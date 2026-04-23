Новини 23/04/2026 16:57

Ідеально для студентів: Google Gemini тепер конспектує лекції та робить нотатки на офлайн-нарадах

Олександр Остапенко

Автор новин

Компанія Google оновила функціонал свого віртуального помічника Gemini, додавши можливість автоматичного створення нотаток під час очних (in-person) зустрічей. Тепер користувачам не обов’язково перебувати у відеодзвінку, щоб отримати детальний протокол обговорення. Про це пише PC Mag.

Основні можливості оновлення

Раніше функція Take notes for me була доступна лише для віртуальних конференцій у Google Meet. Тепер вона працює через мобільний додаток Google Meet на Android та iOS, перетворюючи ваш смартфон на інтелектуального секретаря.

Ідеально для студентів: Google Gemini тепер конспектує лекції та робить нотатки на офлайн-нарадах

Як це працює:

  • Запис через мікрофон: Ви запускаєте додаток на смартфоні або планшеті під час фізичної присутності в кімнаті переговорів, у конференц-залі, або навчальній аудиторії. Gemini використовує мікрофон пристрою, щоб слухати розмову в реальному часі.
  • Автоматична структуризація: Штучний інтелект виокремлює ключові моменти, прийняті рішення та конкретні доручення (action items).
  • Інтеграція з Google Docs: Після завершення зустрічі створені нотатки автоматично зберігаються у документі Google, який прикріплюється до відповідної події в Календарі.
  • Розсилка результатів: Система може автоматично надіслати підсумок зустрічі всім учасникам електронною поштою.

Кому доступна функція?

Нова можливість не є загальнодоступною для всіх користувачів безкоштовних акаунтів. Для використання ШІ-нотаток потрібна наявність одного з корпоративних планів Google Workspace, зокрема:

  • Gemini Enterprise
  • Gemini Education / Education Plus
  • AI Meetings & Messaging (додатковий пакет)

Важливо: Ця функція дозволяє учасникам зосередитися на живому спілкуванні, не відволікаючись на ручне записування тез, що значно підвищує продуктивність командної роботи.

Розширення функціоналу робить Gemini більш універсальним інструментом, стираючи межу між цифровими та фізичними робочими просторами. Тепер “розумний помічник” супроводжує вас не лише біля монітора, а й під час кава-брейків чи стратегічних сесій у конференц-залах.

Нагадаємо, нещодавно Google дозволила Gemini створювати контент з ваших особистих фото.

