В Gemini додали «Персональний контекст» і «Тимчасові чати»

Незважаючи на те, що Google не так давно відмовилась від «персоналізації» Gemini, яка спиралась на історію веб-пошуку користувача, компанія вирішила запустити схожий режим налаштувань. Gemini отримає опцію під назвою «Персональний контекст». Вона означає, що чат-бот запам’ятовуватиме деталі всіх ваших минулих розмов, адаптуючи свої відповіді без додаткових запитів. Про це повідомляє Ars Technica.

Google стверджує, що «Персональний контекст» генеруватиме більш релевантні відповіді, особливо тоді, коли ви просите чат-бот надати рекомендації. Користувач зможе вмикати та вимикати «Персональний контекст» на головній сторінці налаштувань.

Спочатку нова опція буде доступна з моделлю Gemini 2.5 Pro, але це стосується користувачів з Європейського Союзу, Великої Британії чи Швейцарії. Вона також обмежена користувачами старше 18 років. Google обіцяє, що з часом випустить цю функцію в інших регіонах та з підтримкою моделі Gemini 2.5 Flash.

Ще однією новинкою став новий режим інкогніто під назвою «Тимчасові чати». Вони також починають розгортатися сьогодні та розширяться для всіх користувачів протягом наступних тижнів. Функція буде доступна через спеціальну кнопку поруч із опцією «Новий чат» у додатку Gemini.

У «Тимчасових чатах» все, що ви вводите під час діалогу, не використовуватиметься в історії розмов, навіть якщо цей параметр увімкнено. Google позначає їх як «одноразові» чати. Вони зберігатимуться на серверах Google лише протягом 72 годин, щоб ви могли повернутися до них та розширити розмову, якщо забажаєте.