logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 14/08/2025

В Gemini додали «Персональний контекст» і «Тимчасові чати»

Дмитро Сімагін

Журналіст

Незважаючи на те, що Google не так давно відмовилась від «персоналізації» Gemini, яка спиралась на історію веб-пошуку користувача, компанія вирішила запустити схожий режим налаштувань. Gemini отримає опцію під назвою «Персональний контекст». Вона означає, що чат-бот запам’ятовуватиме деталі всіх ваших минулих розмов, адаптуючи свої відповіді без додаткових запитів. Про це повідомляє Ars Technica.

Google стверджує, що «Персональний контекст» генеруватиме більш релевантні відповіді, особливо тоді, коли ви просите чат-бот надати рекомендації. Користувач зможе вмикати та вимикати «Персональний контекст» на головній сторінці налаштувань.

Спочатку нова опція буде доступна з моделлю Gemini 2.5 Pro, але це стосується користувачів з Європейського Союзу, Великої Британії чи Швейцарії. Вона також обмежена користувачами старше 18 років. Google обіцяє, що з часом випустить цю функцію в інших регіонах та з підтримкою моделі Gemini 2.5 Flash. 

Ще однією новинкою став новий режим інкогніто під назвою «Тимчасові чати». Вони також починають розгортатися сьогодні та розширяться для всіх користувачів протягом наступних тижнів. Функція буде доступна через спеціальну кнопку поруч із опцією «Новий чат» у додатку Gemini. 

У «Тимчасових чатах» все, що ви вводите під час діалогу, не використовуватиметься в історії розмов, навіть якщо цей параметр увімкнено. Google позначає їх як «одноразові» чати. Вони зберігатимуться на серверах Google лише протягом 72 годин, щоб ви могли повернутися до них та розширити розмову, якщо забажаєте.

 

Головна > Новини > В Gemini додали «Персональний контекст» і «Тимчасові чати»

Найбільш обговорювані статті

Microsoft тестує хмарні ПК для аварійної заміни комп'ютера через Windows 365Microsoft тестує хмарні ПК для аварійної заміни комп’ютера через Windows 365
Мова програмування TypeScript оновлена до версії 5.9Мова програмування TypeScript оновлена до версії 5.9
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспільПопулярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
GitHub розкрив дані про GPT-5 за кілька годин до релізуGitHub розкрив дані про GPT-5 за кілька годин до релізу
GPT-5 виявилась «найпотужнішою для кодування», однак багато хто сподівався на кращеGPT-5 виявилась «найпотужнішою для кодування», однак багато хто сподівався на краще
Microsoft посилює вимоги щодо повернення до офісної роботиMicrosoft посилює вимоги щодо повернення до офісної роботи
Anthropic додає в Claude Code автоматизований сканер кодуAnthropic додає в Claude Code автоматизований сканер коду
Microsoft додає GPT-5 в Copilot, GitHub і Visual StudioMicrosoft додає GPT-5 в Copilot, GitHub і Visual Studio
В Україні підрахували, скільки податків сплатили ІТ-фахівціВ Україні підрахували, скільки податків сплатили ІТ-фахівці
Який чат-бот найкращий? Тести порівняли Google Gemini з ChatGPT

Google представила помічник програміста Gemini Code Assist Enterprise

Топ-20 найбільш популярних інструментів на базі штучного інтелекту: підсумки 2024 року

Помічник з кодування Google Jules став загальнодоступним

Новий чат-бот для розробників AnyChat поєднав ChatGPT з Google Gemini

Google випустила Jules — помічник розробника, який автономно виправляє код

Google випустила безкоштовну версію помічника розробника Gemini Code Assist

JetBrains Junie — новий агент з кодування, інтегрований в IDE

Помічник з кодування Amazon Q Developer тепер доступний на GitHub

Anthropic додає в Claude функцію веб-пошуку. Вона вже є в ChatGPT

Google відкрила українським користувачам доступ до генератора зображень Imagen 3

Oracle відкриває доступ до бета-версії генератора коду Code Assist

Google дозволила навіть безкоштовним користувачам Gemini завантажувати та аналізувати файли

AWS пропонує розробникам альтернативу Github Copilot

Нова модель Google Gemini 2.0 Flash Thinking має «режим мислення»

У Microsoft проблеми з Copilot: співробітники віддають перевагу ChatGPT

Microsoft тестує в Edge новий режим Copilot Mode — він перетворює браузер у віртуального помічника

Google додає в Gemini Extensions підтримку української мови

Google Gemini зможе керувати мобільними додатками без користувача

Програмісти яких країн найчастіше генерують код — результати дослідження

Помічник з кодування Gemini Code Assist отримав агентські функції

AWS розширила функціонал віртуального помічника розробника Amazon Q Developer

Українська IT-компанія MacPaw проводить закрите бета-тестування ШІ-асистента Eney

Google відкриє доступ до Gemini 2.5 Deep Research через API

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 7 днів назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 3 тижні назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 1 тиждень назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 2 тижні назад
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
Новини - 2 тижні назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 1 місяць назад
Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження
Новини - 2 тижні назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Новини - 2 тижні назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
Новини - 2 тижні назад
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня

Новини

В Gemini додали «Персональний контекст» і «Тимчасові чати»

 15 хвилин назад

В Excel тепер можна аналізувати зображення за допомогою Python

 2 години назад

Google відкриє доступ до Gemini 2.5 Deep Research через API

 3 години назад

Користувачі Copilot отримали безкоштовний доступ до моделі міркування GPT-5

 20 години назад

Через шахрайства зі штучним інтелектом Google та інші IT-компанії повертаються до особистих співбесід

 22 години назад

Мова програмування Go оновлена до версії 1.25

 1 день назад

Оновлення ChatGPT: новий тарифний план за $5, інтеграція Gmail, Календаря та Контактів

 1 день назад

Claude Sonnet 4 тепер може обробляти цілі програмні проекти за один запит

 1 день назад

Частка IT в українському експорті послуг зросла до 43%

 2 дні назад

Microsoft бере на себе управління GitHub

 2 дні назад

Спецпроєкти

Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Топ текстів тижня
1.
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
2.
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
3.
В Україні підрахували, скільки податків сплатили ІТ-фахівці
4.
GPT-5 виявилась «найпотужнішою для кодування», однак багато хто сподівався на краще
5.
Anthropic додає в Claude Code автоматизований сканер коду
6.
Microsoft посилює вимоги щодо повернення до офісної роботи
7.
Microsoft додає GPT-5 в Copilot, GitHub і Visual Studio
8.
OpenAI підвищує ліміти використання ChatGPT і повертає «застарілу» модель GPT-4o
9.
«Дія» виділить 227 млн гривень для «Суверенної фабрики штучного інтелекту»
10.
GitHub розкрив дані про GPT-5 за кілька годин до релізу

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: