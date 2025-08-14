/>
Новини 14/08/2025

Google відкриє доступ до Gemini 2.5 Deep Research через API

Дмитро Сімагін

Журналіст

Одна з найпотужніших функцій LLM-моделі Google Gemini 2.5 — Deep Research, яка досі обмежена інтерфейсом gemini.google.com, незабаром стане доступною для розробників через API. Цю інформацію в своєму акаунті X підтвердив менеджер групи продуктів Google Логан Кілпатрік, повідомляє Bleeping Computer.

Google описує Deep Research як агента-помічника, який автономно здійснює пошук та глибокий аналіз веб-сторінок, обмірковує свої висновки та створює змістовні багатосторінкові звіти за лічені хвилини. Також він може писати та перевіряти код, виконувати безліч інших завдань.

«Завдяки моделі Gemini 2.5, Deep Research стає ще кращим на всіх етапах дослідження, від планування до надання ще більш детальних звітів», — запевняють в Google.

Після відкриття доступу до Deep Research в API, розробники зможуть інтегрувати модель у своє IDE, а потім використовувати Deep Research для підготовки звіту для проекту, написаного за допомогою Vibe-коду.

Нагадаємо, що не так давно через неспроможність виправити код у Google Gemini стався «нервовий зрив». Речник Google DeepMind повідомив, що хоча компанія все ще працює над повним виправленням, вона вже випустила оновлення, які вирішують проблему принаймні певною мірою. Поки що помилка «нервового зриву» впливає менше ніж на 1% трафіку Gemini, стверджують в Google.

Google відкриє доступ до Gemini 2.5 Deep Research через API

Користувачі Copilot отримали безкоштовний доступ до моделі міркування GPT-5

Через шахрайства зі штучним інтелектом Google та інші IT-компанії повертаються до особистих співбесід

Мова програмування Go оновлена до версії 1.25

Оновлення ChatGPT: новий тарифний план за $5, інтеграція Gmail, Календаря та Контактів

Claude Sonnet 4 тепер може обробляти цілі програмні проекти за один запит

Частка IT в українському експорті послуг зросла до 43%

Microsoft бере на себе управління GitHub

Ілон Маск погрожує Apple судом через високу позицію ChatGPT в App Store

Експерти радять уникати WinRAR: в архіваторі знову знайшли критичний баг

