Новини 01/05/2026 14:39

«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу

Дмитро Сімагін

Редактор

Ілон Маск три дні свідчив в рамках судового позову проти Сема Альтмана та OpenAI — і це перетворилось на справжнє видовище.

Суть справи така: Маск вклав близько $40 мільйонів у розвиток OpenAI ще в 2010-х роках, коли компанія позиціонувала себе як некомерційна організація з метою «відповідального розвитку штучного інтелекту». Згодом стосунки між Маском і Альтманом зіпсувалися — особливо після того, як компанія перетворилася на прибуткову структуру та фактично стала прямим конкурентом маскового xAI. Тепер мільярдер стверджує, що керівництво OpenAI його обдурило.

Однак найбільш обговорюваним моментом трьох останніх днів слухань стала не юридична аргументація, а любов Маска до кінофраншизи про роботів-вбивць. Відомий бізнесмен неодноразово апелював до фільмів про «Термінатора», пояснюючи, чому свого часу вкладав гроші в «безпечний» ШІ. На його думку, людство має уникнути сценарію, який показаний у цих фільмах, — і він вважав, що OpenAI мала стати бар’єром на шляху до такого майбутнього.

Суддя Івонн Гонсалес Роджерс, яка до того вже витримала три дні взаємних підколок між Маском та адвокатами OpenAI, урешті-решт не витримала і чітко дала зрозуміти: розмов про апокаліпсис і «армії роботів» на цьому процесі не буде. 

«Ми не збираємося обговорювати тут тему знищення людства. Всі й так все зрозуміли», — заявила вона.

Коли адвокат Маска спробував наполягти на тому, що ризик вимирання людства через загрозу штучного інтелекту — цілком реальна загроза і саме тому його клієнт діяв виключно з альтруїстичних міркувань, суддя відповіла з неприхованою іронією: вона зазначила, що дещо дивно виглядає людина, яка нібито боїться небезпечного ШІ, але при цьому сама активно будує компанію в цій галузі. Також Роджерс зауважила, що чимало людей зовсім не прагне передати долю людства в руки Ілона Маска.

Окрім «термінаторських» одкровень, Маск також намагався ухилятися від незручних запитань адвокатів OpenAI, раз за разом повторюючи одну й ту саму фразу про те, що «благодійну організацію не можна вкрасти». Суддя зупинила і цей прийом, наказавши йому відповідати на запитання по суті, а не займатися словесними маніпуляціями.

Свідчення Маска офіційно завершені, хоча суд залишає за собою право викликати його знову — мабуть, для не менш видовищного продовження.

Основі тези зі свідчень Ілона Маска на суді проти OpenAI (28–30 квітня 2026 року):

  • Він заснував OpenAI і зробив усе сам: Маск заявив, що зіграв ключову роль у заснуванні компанії: «Я придумав ідею, назву, залучив ключових людей, навчив їх усього, що знаю, і забезпечив усе початкове фінансування».
  • Гроші давалися виключно на некомерційні цілі: Маск стверджує, що не вклав би жодного долара, якби засновники мали намір отримувати прибуток. Як доказ його адвокат подав до суду статут OpenAI 2015 року, де зазначалося, що організація створена «не для особистої вигоди будь-кого».
  • Альтман і Брокман «вкрали благодійну організацію»: На думку Маска, після угоди з Microsoft на $10 мільярдів OpenAI «вже не працювала на благо всього людства — вона стала прибутковою структурою, яка діє на користь відповідачів». Його адвокати стверджують, що Альтман та інші незаконно збагатились через перетворення компанії.
  • Штучний інтелект може знищити людство — і саме тому він вклав гроші: Маск пояснив журі, що вже роками переймається потенціалом штучного інтелекту: «Я маю надзвичайні занепокоєння щодо ШІ» — він може зробити всіх процвітаючими, «але також може вбити нас усіх».

Вимоги Маска до суду: відкат змін і відставка Альтмана. За словами позивача, він домагається скасування переходу OpenAI до комерційної структури, відсторонення Альтмана від ради директорів некомерційного фонду , а також вимагає від Альтмана, Брокмана та Microsoft повернути десятки мільярдів доларів «незаконно нажитих прибутків».

Версія адвокатів OpenAI: 

  • Маск сам хотів контролювати OpenAI і пішов: Адвокат OpenAI Вільям Савітт стверджує протилежне: Маск обіцяв допомогти залучити мільярд доларів, але згорнув участь, коли йому відмовили в повному контролі над компанією. «Ми тут, бо пан Маск не отримав свого в OpenAI», — заявив Савітт.
  • Звинувачення в лицемірстві: Адвокат OpenAI намагався показати непослідовність позиції Маска, запитуючи про його численні прибуткові компанії — Tesla, SpaceX, Neuralink — і натякаючи на те, що заперечення проти комерційної моделі виглядають нещиро.
  • Питання про пожертвування через DAF-фонди: Адвокати OpenAI підняли тему того, що частина коштів Маска надходила через донорські фонди Vanguard і Fidelity — і що після цього він більше не мав юридичних підстав вказувати, як їх використовувати.

Не на користь Маска може зіграти його визнання, що компанія xAI використовувала методи дистиляції на моделях OpenAI для навчання Grok. За словами власника SpaceX, це поширена практика серед компаній-розробників штучного інтелекту. На запитання, чи означає це «так», він відповів: «Частково».

Тепер всі чекають на покази Сема Альтмана, хоча він буде в залі суду не один. Крім нього, на процесі в Окленді (Каліфорнія) очікують Грега Брокмана, CEO Microsoft Сатью Наделлу, а також ключових дослідників та розробників, причетні до заснування OpenAI. Це можуть бути Ілля Суцкевер, Даріо Амодеї, Пітер Тіль, Андрей Карпати та Міра Мураті.

 

«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу

