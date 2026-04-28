Програма «в кредит»: в App Store з’являться підписки з річним зобов’язанням

Компанія Apple анонсувала впровадження нової моделі монетизації програм в App Store. Вона має зробити платні сервіси та додатки більш доступними для користувачів. Тепер розробники зможуть пропонувати річну підписку на програму з щомісячною оплатою протягом 12 платежів. Про це пише Neowin.

Ось основні деталі нової функції:

Як це працює: Користувачі зможуть отримувати знижену ціну (яка зазвичай діє лише при одноразовій оплаті за рік), але платитимуть за неї частинами щомісяця.

Умови скасування: Користувач може скасувати підписку в будь-який момент, щоб запобігти її автоматичному подовженню на наступний рік. Проте він зобов’язаний завершити всі 12 платежів за поточний період. Якщо оплата не пройде, доступ до сервісу буде заблоковано, але зобов’язання щодо виплати залишку суми залишається.

Контроль: В налаштуваннях Apple ID з’явиться новий розділ, де можна буде відстежувати кількість здійснених та залишкових платежів. Apple також надсилатиме сповіщення та електронні листи перед завершенням річного циклу.

Дата релізу: Нова опція стане доступною для користувачів і розробників вже наступного місяця з виходом оновлень iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5 та інших операційних систем Apple.

Розробники можуть налаштувати нову опцію підписки в App Store Connect та протестувати її в XCode. Варто зауважити, що нові підписки поки не будуть доступні в США та Сінгапурі.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn