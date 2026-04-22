Новини 22/04/2026 17:55

60 хвилин замість тижня роботи: на що здатні нові агенти Google Deep Research

Андрій Савчук

Команда Google DeepMind офіційно представила два потужних автономних агенти — Deep Research та Deep Research Max. Побудовані на базі моделі Gemini 3.1 Pro, ці інструменти розроблені для того, щоб взяти на себе найскладніші аналітичні завдання, поєднуючи пошук у відкритій мережі з аналізом приватних даних компаній. Про це пише The Decoder.

Ключові особливості нових агентів

  • Мультимодальність: Агенти працюють не лише з текстом, а й з PDF-файлами, CSV, зображеннями, аудіо та відео.
  • Гібридний пошук: Вперше розробники можуть підключати як відкритий інтернет, так і власні корпоративні бази даних через Model Context Protocol (MCP).
  • Спільне планування: Перед початком роботи агент створює план дослідження, який користувач може переглянути, відредагувати або доповнити власними обмеженнями.
Характеристика Deep Research Deep Research Max
Основна мета Швидкість та ефективність Максимальна ретельність
Кейси використання Інтерактивні чати, швидкі відповіді Глибокий аудит, фінансові звіти
Час виконання До 20 хвилин До 60 хвилин
Обсяг пошуку ~80 запитів До 160 запитів (900k токенів)
Режим роботи Низька затримка (Low latency) Фоновий режим (Asynchronous)

Важливо для розробників: Обидва агенти вже доступні у публічному прев’ю через платні рівні Gemini API. Deep Research Max використовує додаткові обчислювальні потужності під час генерації відповіді (test-time compute), що дозволяє йому знаходити нюанси, які пропускають швидші моделі.

Нагадаємо, що чат-бот Gemini вже може створювати 3D-моделі та інтерактивні діаграми.

Найбільш обговорювані статті

Anthropic випустила Claude Opus 4.7. Повний огляд можливостей нової моделіAnthropic випустила Claude Opus 4.7. Повний огляд можливостей нової моделі
YouTube Premium більше не потрібен? Microsoft переграла Google у питанні фонового відеоYouTube Premium більше не потрібен? Microsoft переграла Google у питанні фонового відео
Вайб-кодери скаржаться, що Claude Opus 4.7 витрачає токени набагато швидше, хоча тарифи не змінилисьВайб-кодери скаржаться, що Claude Opus 4.7 витрачає токени набагато швидше, хоча тарифи не змінились
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секундиКінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Оновлений Codex Desktop отримав 90+ плагінів, SSH та вбудований браузерОновлений Codex Desktop отримав 90+ плагінів, SSH та вбудований браузер
Робочий експлойт за ціною вживаного авто: Claude Opus зламав захист Google Chrome за $2283Робочий експлойт за ціною вживаного авто: Claude Opus зламав захист Google Chrome за $2283
Data-брокери на руїнах стартапів: розробники LLM-моделей скуповують архіви компанійData-брокери на руїнах стартапів: розробники LLM-моделей скуповують архіви компаній
21-річна польська програмістка знайшла та виправила баг у Linux, який старший за неї21-річна польська програмістка знайшла та виправила баг у Linux, який старший за неї
Більше ніяких зависань: Android 17 суворо обмежить пам'ять програм у смартфоніБільше ніяких зависань: Android 17 жорстко обмежить обсяг пам’яті для програм
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Новий агент Zoom зможе виконувати роботу замість користувача

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

Відтепер Gemini AI – частина Google Workspace: чим він здивує і як зекономити на ліцензіях?

 

Білл Гейтс: незабаром у кожної людини буде свій агент штучного інтелекту

Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга

Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп'ютерів Mac: черги до 6 тижнів

«Ставки високі»: керівник Google готується до вирішальної битви з ChatGPT у 2025 році

Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців

Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп'ютером

Google випустила модель міркування Gemini Deep 2.5 Think, яка одночасно тестує кілька ідей

Google випустив надпотужну LLM Gemini: генерує код на Python, Java, C++ та Go

В екосистемі Android виявлено перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектом

«Революція в робочих процесах»: Fujitsu повністю автоматизувала роботу команд розробки ПЗ

Новий агент ChatGPT може керувати всім комп'ютером і виконувати завдання за вас

Google нарешті озвучує ліміти використання Gemini

Google Docs тепер читає документи вголос за допомогою Gemini

Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань

Агент автоматизації роботи з кодом JetBrains Junie став публічно доступним

Manus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК

Alibaba відкрила доступ до платформи агентного кодування Qoder

Новий «браузер-агент» Opera Neon буде писати код, поки ви спите

Топ текстів
Новини - 2 дні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Без категории - 3 тижні назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 2 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 1 місяць назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 3 тижні назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 3 тижні назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 4 тижні назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 1 місяць назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 4 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Новини - 4 тижні назад
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT

Під час закритого тестування Claude Mythos знайшла 271 вразливість у новій версії браузера Firefox

 22.04.2026 17:00

YouTube відключає push-сповіщення від каналів, які ви не дивитеся

 22.04.2026 15:55

Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол

 22.04.2026 14:46

Meta придумала новий спосіб стеження за персоналом. Працівникам він чомусь не подобається

 22.04.2026 12:03

SoftServe: як починалась найбільша IT-компанія, яку контролюють українці

 22.04.2026 10:32

OpenAI презентує ChatGPT Images 2.0: прорив у генерації зображень

 22.04.2026 08:54

20 000 безоплатних ліцензій: Google запускає масштабний ШІ-курс для українців

 21.04.2026 17:24

Moonshot AI презентує Kimi K2.6: безкоштовна і працює на рівні GPT 5.4

 21.04.2026 17:01

Google Photos відкриває безкоштовний доступ до преміальних функцій

 21.04.2026 15:46

Спецпроєкти

Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Топ текстів тижня
1.
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
2.
YouTube Premium більше не потрібен? Microsoft переграла Google у питанні фонового відео
3.
Більше ніяких зависань: Android 17 жорстко обмежить обсяг пам’яті для програм
4.
Кінець анонімності: Anthropic впроваджує обов’язкову перевірку документів для користувачів Claude
5.
Google дозволить Gemini створювати контент з ваших особистих фото
6.
OpenAI презентує ChatGPT Images 2.0: прорив у генерації зображень
7.
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
8.
Deezer: 44% нової музики згенеровано штучним інтелектом. Більшість прослуховувань — боти
9.
21-річна польська програмістка знайшла та виправила баг у Linux, який старший за неї
10.
OpenAI додає в Codex функцію, яка слідкує за діями користувача на екрані

