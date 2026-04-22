60 хвилин замість тижня роботи: на що здатні нові агенти Google Deep Research
Команда Google DeepMind офіційно представила два потужних автономних агенти — Deep Research та Deep Research Max. Побудовані на базі моделі Gemini 3.1 Pro, ці інструменти розроблені для того, щоб взяти на себе найскладніші аналітичні завдання, поєднуючи пошук у відкритій мережі з аналізом приватних даних компаній. Про це пише The Decoder.
Ключові особливості нових агентів
- Мультимодальність: Агенти працюють не лише з текстом, а й з PDF-файлами, CSV, зображеннями, аудіо та відео.
- Гібридний пошук: Вперше розробники можуть підключати як відкритий інтернет, так і власні корпоративні бази даних через Model Context Protocol (MCP).
- Спільне планування: Перед початком роботи агент створює план дослідження, який користувач може переглянути, відредагувати або доповнити власними обмеженнями.
|Характеристика
|Deep Research
|Deep Research Max
|Основна мета
|Швидкість та ефективність
|Максимальна ретельність
|Кейси використання
|Інтерактивні чати, швидкі відповіді
|Глибокий аудит, фінансові звіти
|Час виконання
|До 20 хвилин
|До 60 хвилин
|Обсяг пошуку
|~80 запитів
|До 160 запитів (900k токенів)
|Режим роботи
|Низька затримка (Low latency)
|Фоновий режим (Asynchronous)
Важливо для розробників: Обидва агенти вже доступні у публічному прев’ю через платні рівні Gemini API. Deep Research Max використовує додаткові обчислювальні потужності під час генерації відповіді (test-time compute), що дозволяє йому знаходити нюанси, які пропускають швидші моделі.
