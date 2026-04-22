60 хвилин замість тижня роботи: на що здатні нові агенти Google Deep Research

Команда Google DeepMind офіційно представила два потужних автономних агенти — Deep Research та Deep Research Max. Побудовані на базі моделі Gemini 3.1 Pro, ці інструменти розроблені для того, щоб взяти на себе найскладніші аналітичні завдання, поєднуючи пошук у відкритій мережі з аналізом приватних даних компаній. Про це пише The Decoder.

Ключові особливості нових агентів

Мультимодальність: Агенти працюють не лише з текстом, а й з PDF-файлами, CSV, зображеннями, аудіо та відео.

Гібридний пошук: Вперше розробники можуть підключати як відкритий інтернет, так і власні корпоративні бази даних через Model Context Protocol (MCP) .

Спільне планування: Перед початком роботи агент створює план дослідження, який користувач може переглянути, відредагувати або доповнити власними обмеженнями.



Характеристика Deep Research Deep Research Max Основна мета Швидкість та ефективність Максимальна ретельність Кейси використання Інтерактивні чати, швидкі відповіді Глибокий аудит, фінансові звіти Час виконання До 20 хвилин До 60 хвилин Обсяг пошуку ~80 запитів До 160 запитів (900k токенів) Режим роботи Низька затримка (Low latency) Фоновий режим (Asynchronous)

Важливо для розробників: Обидва агенти вже доступні у публічному прев’ю через платні рівні Gemini API. Deep Research Max використовує додаткові обчислювальні потужності під час генерації відповіді (test-time compute), що дозволяє йому знаходити нюанси, які пропускають швидші моделі.

Нагадаємо, що чат-бот Gemini вже може створювати 3D-моделі та інтерактивні діаграми.

