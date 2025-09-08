/>
Новини 08/09/2025

Google нарешті озвучує ліміти використання Gemini

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google оновила на своєму сайті розділ Центр довідки, в якому детально описані обмеження Gemini для передплатників Google AI. Користувачі нарешті отримали чітку інформацію про ліміти використання цього популярного інструменту, пише The Verge. 

Зникли непотрібні описи на кшталт «обмежений доступ» або розпливчасті твердження «часом нам може знадобитися обмежити кількість запитань та розмов, які ви можете мати, або скільки ви можете використовувати деякі функції протягом певного періоду». Натомість тепер чітко зазначено, що безкоштовні користувачі отримують до п’яти запитань на день з Gemini 2.5 Pro. Платні користувачі матимуть ліміт до 100 запитів/день з тарифним планом AI Pro або 500 для тарифного плану AI Ultra.

Безкоштовні облікові записи також обмежені п’ятьма звітами Deep Research та 100 згенерованими зображеннями на день. Якщо ж вам потрібно створювати більше 100 зображень, тоді доведеться перейти на платний тариф. Користувачі Gemini Pro або Ultra мають ліміт до 1000 згенерованих зображень щодня.

Нагадаємо, що два тижні тому Google оголосила про доступність локальної версії Gemini в рамках пропозиції Google Distributed Cloud (GDC). Це дає можливість компаніям і незалежним розробникам використовувати сімейство моделей на власному сервері чи в корпоративному дата-центрі.

 

Google нарешті озвучує ліміти використання Gemini

