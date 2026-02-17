«Революція в робочих процесах»: Fujitsu повністю автоматизувала роботу команд розробки ПЗ

Японська компанія Fujitsu запустила платформу, яка повністю автоматизує розробку програмного забезпечення. Під час внутрішніх тестів завдання, які раніше потребували трьох місяців роботи цілої команди, були виконані агентами штучного інтелекту за 4 години (зростання продуктивності у 100 разів).

Платформа під назвою AI-Driven Software Development Platform працює за принципом агентного ШІ (Agentic AI). Всередині працює ціла група спеціалізованих агентів, які виконують роботу повноцінного ІТ-відділу:

перший агент аналізує юридичні вимоги та бізнес-завдання;

другий — проектує архітектуру;

третій — пише код на основі моделі Takane (власна розробка Fujitsu із глибоким розумінням логіки);

четвертий — проводить автоматичне тестування та інтеграцію.

Під час пілотного проекту з оновлення медичного програмного забезпечення (одне з найскладніших завдань через суворі регламенти) платформа Fujitsu впоралася з роботою за 4 години. Якби це завдання виконувалось традиційним методом, то команда програмістів і тестувальників витратила б на нього 3 місяці.

Для всього світу це означає, що епоха «дорогого і довгого» софту закінчується. Якщо державні чи банківські системи тепер можна оновлювати за години, а не за місяці, то це призведе до набагато швидшого випуску нових версій ПЗ.

Компанія Fujitsu оголосила, що до кінця 2026 року переведе на нову платформу підтримку всіх своїх 67 типів корпоративного програмного забезпечення для державного сектора та медицини. Це дозволить компанії миттєво адаптувати системи до змін законів, що раніше займало кілька місяців.

