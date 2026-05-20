GitHub підтвердив злам 3800 репозиторіїв: хакери вимагають $50 000

Сервіс GitHub офіційно підтвердив масштабний інцидент, пов’язаний з кібербезпекою: близько 3800 приватних репозиторіїв компанії були скомпрометовані після зламу пристрою одного із співробітників. Про це пише Bleeping Computer.

Атака була досить простою за своєю схемою: зловмисник додав шкідливий код у розширення для VS Code. Коли співробітник GitHub встановив його, малвар надав атакувальнику доступ до пристрою та можливість отримувати дані з внутрішніх репозиторіїв.

Як стверджує GitHub, інцидент виявили 19 травня та оперативно локалізували. Компанія видалила шкідливу версію розширення, ізолювала скомпрометований пристрій і негайно розпочала реагування на інцидент. Критичні секрети (ключі, токени) були ротовані в ту ж ніч — пріоритет віддавався найбільш чутливим обліковим даним.

Хто стоїть за атакою

Відповідальність за злам взяло на себе хакерське угруповання TeamPCP. Злочинці виставили вкрадені дані — вихідний код платформи та внутрішні файли організації — на продаж на підпільному форумі за ціною в $50 000.

TeamPCP — фінансово мотивована хакерська група, відома серією атак на ланцюжки постачання програмного забезпечення. Вони також налагодили партнерські зв’язки з угрупованнями Lapsus$ та Vect Ransomware.

Масштаб витоку та реакція GitHub

Хакери заявили про доступ приблизно до 4000 репозиторіїв із приватним кодом. На форумі зазначалося: «Тут є все для основної платформи, і якщо покупець не знайдеться — дані будуть злиті».

GitHub підтвердив, що заявлені цифри збігаються з результатами внутрішнього розслідування. Компанія наголосила, що злам не торкнувся клієнтських систем і наразі немає жодних доказів витоку даних користувачів за межами внутрішніх репозиторіїв.

Цей інцидент стався на фоні цілої серії проблем платформи: кілька тижнів тому дослідники Wiz розкрили критичну RCE-вразливість CVE-2026-3854; минулого тижня компанія SailPoint підтвердила злам своїх репозиторіїв через стороннє застосування; 17 травня Grafana Labs повідомила про викрадення токена GitHub.

Що робити програмістам

Дослідник Чарлі Еріксен з Aikido Security нагадав: розширення VS Code мають повний доступ до всіх даних на машині розробника — облікових даних, SSH-ключів, хмарних ключів та інших секретів. «Одного розширення на одному пристрої виявилося достатньо для доступу до 3800 внутрішніх репозиторіїв».

Фахівці з безпеки рекомендують:

Перевірити та замінити всі API-ключі та токени, що зберігаються у приватних репозиторіях

Переглянути список розширень VS Code і видалити будь-які незнайомі або неперевірені

Увімкнути сканування секретів у репозиторіях GitHub

Відстежувати підозрілу активність у своїх організаціях на GitHub

GitHub пообіцяв опублікувати детальний звіт після завершення розслідування та повідомити клієнтів, якщо виявить ширший вплив інциденту.

