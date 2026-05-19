Новини 19/05/2026 18:03

Україна посіла 43 місце в рейтингу країн для стартапів. Київ — 74 місце серед міст

Незважаючи на безпрецедентні виклики та триваючу війну, український технологічний сектор не просто виживає, а й демонструє стабільність. Останній звіт Global Startup Ecosystem Index 2026 підтверджує: українська стартап-екосистема залишається ключовим гравцем на європейській арені, показуючи рекордну стійкість.

За результатами останнього оновлення індексу, Україна опустилась на одну сходинку та посіла 43 місце у світі з річним зростанням екосистеми стартапів на 7,7%. У Європі Україна другий рік поспіль посідає 26 місце. У Східній Європі — 8 місце.

На думку укладачів звіту, Україна посідає нижчий рейтинг в Індексі бізнес-середовища для інноваторів (67-ме місце). Це свідчить про те, що умови ведення бізнесу залишаються обмеженими для стартапів. Екосистема є дуже централізованою: загальний бал Києва більш ніж у 10 разів вищий, ніж у Львова.

Україна демонструє сильні результати у веб-розробці, посідаючи третє місце у Східній Європі. 

Серед країн Східної Європи попереду України:

  • Естонія (12 місце, -1 позиція в рейтингу, +8,8% зростання екосистеми), 
  • Литва (22 місце, -3, +12,4%),
  • Чехія (32 місце, -2, +15,9%),
  • Польща (33 місце, без змін, +29%),
  • Болгарія (40 місце, +1, +25,4%)
  • Росія (42 місце, -8, -15,3%).

Позаду України опинились: Румунія (44 місце), Латвія (48), Угорщина (53), Хорватія (54), Вірменія (55), Словенія (57), Сербія (58), Словаччина (59), Казахстан (71), Молдова (82), Білорусь (95).

До першої десятки рейтингу увійшли: США, Велика Британія, Ізраїль, Сінгапур, Канада, Швеція, Німеччина, Швейцарія, Австралія та Нідерланди.

У рейтингу міст з найбільш розвинутою екосистемою стартапів Київ зайняв 74 місце в світі (мінус 6 позицій за рік). 

Регіональне порівняння: перемога над Румунією

У розрізі Східної Європи Україна зміцнила свої позиції, піднявшись на 8-ме місце в регіоні. Знаковою подією стало те, що Україна обігнала Румунію. Наступна ціль у регіональному рейтингу — Болгарія, яка поки що знаходиться на одну сходинку вище.

Якщо порівнювати з іншими сусідами, зокрема Польщею, польська екосистема має перевагу в загальних обсягах капіталу та стабільності завдяки європейським інвестиціям. Проте Україна концентрує в собі значний відсоток «важковаговиків»: українська екосистема налічує 874 стартапи (близько 6% усього східноєвропейського ринку) та є домом для 4 стартапів-єдинорогів, що становить цілих 25% від усіх «єдинорогів» Східної Європи.

Нагадаємо, минулого року Україна піднялась на 14 позицій у світовому рейтингу розвитку штучного інтелекту.

