Україна піднялась на 14 позицій у світовому рейтингу розвитку штучного інтелекту

Україна увійшла в Топ-40 світового рейтингу держав за рівнем розвитку штучного інтелекту. Аналітичний центр Oxford Insights опублікував новий щорічний аналіз Government AI Readiness Index, автори якого оцінили готовність урядів 195 країн впроваджувати та використовувати штучний інтелект у державних процесах, економіці та суспільстві.

За рік наша країна піднялась на 14 позицій у світовому рейтингу (40 місце) та зайняла 8 місце в рейтингу Східної Європи, випереджаючи Латвію, Росію, Румунію, Болгарію та інші країни. Трійка лідерів регіону: Естонія (19 місце в світі), Польща (24), Литва (29).

«У регіоні розташована Естонія, давній новатор у сфері цифрового урядування (і країна, яка продовжує досягати успіхів у сфері штучного інтелекту), та Україна – країна, яка швидко привернула світову увагу завдяки своїм цифровим сильним сторонам та лідерству», — йдеться в аналізі рейтингу східноєвропейських країн.

За деякими критеріями Україна опинилася серед світових лідерів:

99,63% — рекордний показник цифровізації державних сервісів;

92,25% — відповідність законодавства міжнародним стандартам.

Перше місце в світовому рейтингу займають США, на другому місці — Велика Британія. Далі йдуть Франція, Нідерланди, Німеччина та Китай.

Рейтинг формувався за такими критеріями:

інституційна здатність (policy capacity) — здатність держави активно впливати на те, як ШІ розвивається та використовується в країні;

управління та регулювання (governance) — система механізмів нагляду, що забезпечують відповідальне та безпечне використання ШІ, захист суспільних інтересів;

інфраструктура для ШІ (AI infrastructure) — технічна та цифрова база, необхідна для розвитку та застосування штучного інтелекту;

впровадження ШІ у держсекторі (public sector adoption) — наскільки ефективно органи використовують ШІ у своїй роботі;

розробка та поширення ШІ (development and diffusion) — підтримка створення технологій на базі штучного інтелекту та їхнього широкого впровадження в економіці;

стійкість (resilience) — здатність суспільства та економіки адаптуватися до наслідків впровадження штучного інтелекту.

Останнє місце в рейтингу Східної Європи посіла Білорусь (121) — між африканською острівною державою Кабо-Верде та Тринідадом і Тобаго.