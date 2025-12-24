logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 24/12/2025 09:29

Україна піднялась на 14 позицій у світовому рейтингу розвитку штучного інтелекту

Дмитро Сімагін

Журналіст

Україна увійшла в Топ-40 світового рейтингу держав за рівнем розвитку штучного інтелекту. Аналітичний центр Oxford Insights опублікував новий щорічний аналіз Government AI Readiness Index, автори якого оцінили готовність урядів 195 країн впроваджувати та використовувати штучний інтелект у державних процесах, економіці та суспільстві.

За рік наша країна піднялась на 14 позицій у світовому рейтингу (40 місце) та зайняла 8 місце в рейтингу Східної Європи, випереджаючи Латвію, Росію, Румунію, Болгарію та інші країни. Трійка лідерів регіону: Естонія (19 місце в світі), Польща (24), Литва (29).

«У регіоні розташована Естонія, давній новатор у сфері цифрового урядування (і країна, яка продовжує досягати успіхів у сфері штучного інтелекту), та Україна – країна, яка швидко привернула світову увагу завдяки своїм цифровим сильним сторонам та лідерству», — йдеться в аналізі рейтингу східноєвропейських країн.

За деякими критеріями Україна опинилася серед світових лідерів:

  • 99,63% — рекордний показник цифровізації державних сервісів;
  • 92,25% — відповідність законодавства міжнародним стандартам. 

Перше місце в світовому рейтингу займають США, на другому місці — Велика Британія. Далі йдуть Франція, Нідерланди, Німеччина та Китай.

Рейтинг формувався за такими критеріями:

  • інституційна здатність (policy capacity) — здатність держави активно впливати на те, як ШІ розвивається та використовується в країні;
  • управління та регулювання (governance) — система механізмів нагляду, що забезпечують відповідальне та безпечне використання ШІ, захист суспільних інтересів;
  • інфраструктура для ШІ (AI infrastructure) — технічна та цифрова база, необхідна для розвитку та застосування штучного інтелекту;
  • впровадження ШІ у держсекторі (public sector adoption) — наскільки ефективно органи використовують ШІ у своїй роботі;
  • розробка та поширення ШІ (development and diffusion) — підтримка створення технологій на базі штучного інтелекту та їхнього широкого впровадження в економіці;
  • стійкість (resilience) — здатність суспільства та економіки адаптуватися до наслідків впровадження штучного інтелекту.

Останнє місце в рейтингу Східної Європи посіла Білорусь (121) — між африканською острівною державою Кабо-Верде та Тринідадом і Тобаго.

Головна > Новини > Україна піднялась на 14 позицій у світовому рейтингу розвитку штучного інтелекту

Найбільш обговорювані статті

Після обурення спільноти GitHub відмовляється від плану стягувати плату за self-hosted раннериПісля обурення спільноти GitHub відмовляється від плану стягувати плату за self-hosted раннери
Ціни на оперативну пам'ять зросли втричі за квартал, на SSD — на 42%Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
Користування GitHub Actions стане платним з 1 березня 2026 рокуКористування GitHub Actions стане платним з 1 березня 2026 року
OpenAI обмежила безкоштовну генерацію коду в режимі ThinkingOpenAI обмежила безкоштовну генерацію коду в режимі Thinking
Українська мова лідирує за темпами розповсюдження в LLM-моделяхУкраїнська мова лідирує за темпами розповсюдження в LLM-моделях
CEO AWS назвав три причини, чому не варто відмовлятись від найму джуніорівCEO AWS назвав три причини, чому не варто відмовлятись від найму джуніорів
На хакерських форумах рекламують нове шкідливе ПЗ, яке можна непомітно вбудувати в будь-яку програму з Google PlayНа хакерських форумах рекламують нове шкідливе ПЗ, яке можна непомітно вбудувати в будь-яку програму з Google Play
OpenAI відкриває прийом заявок на публікацію програм у ChatGPTOpenAI відкриває прийом заявок на публікацію програм у ChatGPT
Microsoft припиняє підтримку популярного розширення для автодоповнення коду у VS CodeMicrosoft припиняє підтримку популярного розширення для автодоповнення коду у VS Code
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

«GPT-4 може стати останнім великим досягненням»: CEO OpenAI заявив, що стратегія компанії приречена

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 4 тижні назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 3 тижні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 2 тижні назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 4 тижні назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 3 тижні назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 3 тижні назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
Новини - 1 місяць назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню

Новини

Україна піднялась на 14 позицій у світовому рейтингу розвитку штучного інтелекту

 24.12.2025 09:29

Microsoft відкриває ранній доступ до інструментів редагування коду C++ для GitHub Copilot

 23.12.2025 15:56

Українським IT-стартапам відкрили програму грантів StartUP EDGE — пропонують від €20 000 до €40 000

 23.12.2025 15:30

Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів

 23.12.2025 12:19

ChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» року

 23.12.2025 10:23

Microsoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 року

 23.12.2025 09:19

Український хакер визнав себе винним у розповсюдженні шкідливого ПЗ Nefilim. За інформацію про його спільника влада США готова заплатити $11 мільйонів

 22.12.2025 16:20

Кожен п'ятий програміст, найнятий Google у цьому році, раніше вже звільнявся з компанії

 22.12.2025 15:23

Нові комп'ютери почали продавати без оперативної пам'яті

 22.12.2025 12:36

Docker Hardened Images тепер доступні безкоштовно та мають відкритий код

 22.12.2025 11:37

Спецпроєкти

HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Топ текстів тижня
1.
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
2.
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи
3.
Нову модель GPT-5.2-Codex від OpenAI названо «найдосконалішим інструментом для реальної розробки»
4.
Microsoft припиняє підтримку популярного розширення для автодоповнення коду у VS Code
5.
OpenAI обмежила безкоштовну генерацію коду в режимі Thinking
6.
Microsoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 року
7.
Українська мова лідирує за темпами розповсюдження в LLM-моделях
8.
На хакерських форумах рекламують нове шкідливе ПЗ, яке можна непомітно вбудувати в будь-яку програму з Google Play
9.
CEO AWS назвав три причини, чому не варто відмовлятись від найму джуніорів
10.
Після обурення спільноти GitHub відмовляється від плану стягувати плату за self-hosted раннери

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: