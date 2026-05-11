logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 11/05/2026 16:32

Через помилку розробників Forza Horizon 6 злили піратам

Дмитро Сімагін

Редактор

Ще цілий тиждень до офіційного релізу Forza Horizon 6, але ця гра вже доступна на піратських ресурсах. Причиною став курйозний прорахунок самих розробників, пише Windows Central.

Хтось із Microsoft завантажив на Steam файли попереднього завантаження Forza Horizon 6 без шифрування. Користувачі миттєво отримали до них доступ, і незабаром файли розповсюдились по мережі. 

Через помилку розробників Forza Horizon 6 злили піратам

Після того як інцидент був помічений, шифрування на Steam відновили — але було вже запізно: повна версія гри встигла поширитися піратськими сайтами. Один із користувачів навіть встиг стрімити Forza Horizon 6 у прямому ефірі на Twitch ще до того, як законні покупці отримали можливість завантажити гру.

Посилання на файли гри почали активно поширюватися на піратських форумах і сабреддітах. Юридична служба Reddit почала видаляти публікації на запит Microsoft — але, як кажуть, інтернет нічого не забуває.

Деяким сміливцям витік обернувся серйозними наслідками. Творець контенту DVS Squad опублікував відео з піратської версії гри, не приховавши ім’я акаунта. Незабаром він отримав від команди Forza Community повідомлення про блокування до 31 грудня 9999 року.

Microsoft традиційно жорстко реагує на подібні випадки: ще у 2009 році компанія практикувала масові блокування за модифікації консолей, а авторів витоку Gears of War Remake було назавжди відключено від онлайн-сервісів Xbox.

Forza Horizon 6 — один із найочікуваніших релізів Xbox у 2026 році. Гра розгортається в Японії, цей сюжет фанати серії просили вже давно. Реліз обіцяє безліч нових механік. На старті буде доступно понад 550 автомобілів, а пізніше цього року очікується вихід версії для PS5.

Для Xbox, який переживає складний період зі спадом продажів консолей та ігор, це особливо неприємна і потенційно дуже дорога помилка. Forza Horizon традиційно є одним із небагатьох стабільних хітів у фінансовому портфелі компанії.

Офіційний реліз Forza Horizon 6 на Xbox Series S/X та ПК заплановано на 19 травня 2026 року.

Нагадаємо, Windows 11 таємно робить скріншоти, коли ви граєте у відеоігри.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

 

Найбільш обговорювані статті

Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє розробкиПрограмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів
Google оновлює AI Overviews: цитати з соцмереж, підписки та попередній перегляд сайтівGoogle оновлює AI Overviews: цитати з соцмереж, підписки та попередній перегляд сайтів
Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега БрокманаЯк Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана
Подвоєння лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступнимПідвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Як IT-фахівцю «прокачати» свій профіль LinkedIn — експерт дає цінні порадиЯк IT-фахівцю «прокачати» свій профіль LinkedIn — експерт дає цінні поради
Цукерберг особисто дав добро: Meta судять за масове піратство заради навчання LlamaЦукерберг особисто дав добро: Meta судять за масове піратство заради навчання Llama
Anthropic представила 10 готових агентів для фінансових завданьAnthropic представила 10 готових агентів для фінансових завдань
Google Chrome 147 таємно «з'їдає» 4 ГБ на вашому диску — встановлює без дозволу LLMGoogle Chrome 147 таємно «з’їдає» 4 ГБ на вашому диску — встановлює без дозволу LLM
Агент OpenClaw отримав кредитну картку: одразу злив усі паролі незнайомцюАгент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні

 

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Швидкий та економний: Microsoft планує в березні запустити «перебудований з нуля» Teams

Топ текстів
Новини - 1 тиждень назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 2 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 3 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 1 тиждень назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 3 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 4 дні назад
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Новини - 3 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 2 тижні назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Новини - 1 місяць назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub

Новини

Оновлена Windows 11 зможе «розганяти» процесор

 11.05.2026 17:28

Через помилку розробників Forza Horizon 6 злили піратам

 11.05.2026 16:32

Штучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливо

 11.05.2026 15:46

Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами

 11.05.2026 13:33

Більше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесіди

 11.05.2026 12:08

OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30

 11.05.2026 10:42

За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю

 11.05.2026 08:45

Архівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботів

 08.05.2026 17:02

З відеокартою Nvidia RTX 5090 можна зламати 60% паролів менш ніж за годину

 08.05.2026 16:00

OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code

 08.05.2026 14:43
Топ текстів тижня
1.
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
2.
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
3.
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
4.
«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту
5.
Агент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
6.
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
7.
Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана
8.
Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе
9.
Програмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів
10.
ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: