Через помилку розробників Forza Horizon 6 злили піратам

Ще цілий тиждень до офіційного релізу Forza Horizon 6, але ця гра вже доступна на піратських ресурсах. Причиною став курйозний прорахунок самих розробників, пише Windows Central.

Хтось із Microsoft завантажив на Steam файли попереднього завантаження Forza Horizon 6 без шифрування. Користувачі миттєво отримали до них доступ, і незабаром файли розповсюдились по мережі.

Після того як інцидент був помічений, шифрування на Steam відновили — але було вже запізно: повна версія гри встигла поширитися піратськими сайтами. Один із користувачів навіть встиг стрімити Forza Horizon 6 у прямому ефірі на Twitch ще до того, як законні покупці отримали можливість завантажити гру.

Посилання на файли гри почали активно поширюватися на піратських форумах і сабреддітах. Юридична служба Reddit почала видаляти публікації на запит Microsoft — але, як кажуть, інтернет нічого не забуває.

Деяким сміливцям витік обернувся серйозними наслідками. Творець контенту DVS Squad опублікував відео з піратської версії гри, не приховавши ім’я акаунта. Незабаром він отримав від команди Forza Community повідомлення про блокування до 31 грудня 9999 року.

Microsoft традиційно жорстко реагує на подібні випадки: ще у 2009 році компанія практикувала масові блокування за модифікації консолей, а авторів витоку Gears of War Remake було назавжди відключено від онлайн-сервісів Xbox.

Forza Horizon 6 — один із найочікуваніших релізів Xbox у 2026 році. Гра розгортається в Японії, цей сюжет фанати серії просили вже давно. Реліз обіцяє безліч нових механік. На старті буде доступно понад 550 автомобілів, а пізніше цього року очікується вихід версії для PS5.

Для Xbox, який переживає складний період зі спадом продажів консолей та ігор, це особливо неприємна і потенційно дуже дорога помилка. Forza Horizon традиційно є одним із небагатьох стабільних хітів у фінансовому портфелі компанії.

Офіційний реліз Forza Horizon 6 на Xbox Series S/X та ПК заплановано на 19 травня 2026 року.

