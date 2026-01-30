logo

30/01/2026 11:33

Google відкрила доступ до генератора ігрових світів Project Genie

Дмитро Сімагін

Журналіст

Експериментальний генератор інтерактивних ігрових світів Project Genie від Google, який створює 3D-середовища з текстових або графічних підказок, став публічно доступним. Поки що його можуть спробувати передплатники тарифу Google AI Ultra в США, пише блог компанії.

Побудований на основі моделі Genie 3 від DeepMind, генератор дозволяє користувачам створювати за допомогою штучного інтелекту повноцінний 3D-ігровий світ та переміщатися по його сценах у режимі реального часу. У віртуальне середовище можна додавати 3D-персонажів. Далі інтерактивний світ може стати основою для майбутньої гри або медіаконтенту.

Оскільки проект не масовий, а експериментальний, Genie 3 не є повноцінним ігровим рушієм. Візуально результати генерації можуть нагадувати відеоігри, але вони не мають повноцінних ігрових механік: можна лише переміщатись за створеним персонажем. Також діють технічні обмеження: одна генерація триває не більше 60 секунд, а зображення виводиться у роздільній здатності до 720p з частотою 24 кадри на секунду.

Project Genie має три основні режими роботи. Перший — створення світу з нуля: користувач текстом описує оточення, персонажа та перспективу огляду (від першої особи, від третьої або в ізометрії), після чого модель спочатку показує попередній ескіз майбутньої сцени, дозволяючи внести виправлення.

Другий режим — дослідження: світ генерується в реальному часі в міру переміщення користувача, з можливістю змінювати камеру та напрямок руху. Третій режим – ремікс: можна змінювати вже створені світи, спираючись на чужі підказки та налаштування.

 

