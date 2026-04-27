Новини 27/04/2026 16:58

Прощавай, Codex! OpenAI відмовляється від окремої моделі для програмування

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія OpenAI офіційно оголосила про припинення підтримки Codex як окремої спеціалізованої моделі для завдань програмування. Всі її напрацювання та потужності тепер стають невід’ємною частиною нової LLM-моделі GPT-5.5, пише The Decoder.

Це вже не перша спроба OpenAI «поховати» Codex. Раніше компанія намагалася перевести розробників на GPT-3.5 та GPT-4, проте зараз крок виглядає остаточним. Основна ідея полягає в тому, що сучасні мультимодальні моделі загального призначення вже перевершують вузькоспеціалізовані інструменти навіть у написанні складного коду.

«Більше немає окремої лінії кодування», — пише Ромен Юет, керівник відділу OpenAI.

Ключові аспекти переходу:

  • Інтеграція «все в одному»: Замість використання окремого API для коду, розробники отримують доступ до покращених можливостей програмування безпосередньо через GPT-5.5.
  • Покращена логіка: GPT-5.5 демонструє значно вищий рівень розуміння архітектури програмного забезпечення, ніж старі версії Codex.
  • Спрощення екосистеми: OpenAI прагне уніфікувати свої продукти, щоб користувачі не обирали між моделями для різних завдань.

Як запевняють в OpenAI, нова модель GPT-5.5 використовує менше токенів, ніж GPT-5.4, для тих самих завдань в Codex, що означає кращі результати з меншим використанням ресурсів. Однак цю перевагу важко назвати беззаперечною: навіть з урахуванням меншого використання токенів, ціни на API все одно зросли приблизно на 20%.

Наслідки для розробників

Для тих, хто використовував Codex через API, це означає необхідність чергової міграції. Хоча це може викликати певні незручності в короткостроковій перспективі, OpenAI обіцяє:

  • Зниження рівня галюцинацій у коді.
  • Кращу роботу з контекстом великих проектів.
  • Вищу швидкість генерації та відлагодження скриптів.

Важливо: Стратегія OpenAI чітка — майбутнє ШІ не в нішевих інструментах, а в надпотужних універсальних моделях, які здатні однаково професійно писати вірші, аналізувати фінанси та створювати програмне забезпечення.

GPT-5.5 тепер офіційно стає головним інструментом для програмістів у лінійці OpenAI, залишаючи еру окремих «кодинг-моделей» у минулому.

Нагадаємо, нещодавно OpenAI попросила правоохоронців розслідувати діяльність Ілона Маска.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

