Новини 22/04/2026 12:03

Meta придумала новий спосіб стеження за персоналом. Працівникам він чомусь не подобається

Олександр Остапенко

Meta впроваджує нову систему моніторингу робочих процесів під назвою Model Capability Initiative (MCI). Вона фіксує кожен рух миші, натискання клавіш, взаємодію з меню та робить періодичні знімки екрана. Про це пише Reuters.

Компанія запевняє, що зібраний масив даних буде використаний виключно для навчання моделей штучного інтелекту, здатних автономно виконувати складні офісні завдання.

У службовій розсилці, з якою ознайомилось видання Business Insider, стверджується, що стеження здійснюватиметься за працівниками лише тоді, коли вони використовують «робочі програми та URL-адреси».

Дані про те, як поводять себе співробітники на робочому місці, мають надати алгоритмам конкретні приклади того, як люди взаємодіють з професійними додатками та вебсайтами. У Meta вважають, що такий підхід дозволить створити ШІ-агентів, які розуміють людські наміри та логіку вирішення робочих питань краще, ніж моделі, навчені лише на текстах з інтернету.

Нова технологія вже викликала значний резонанс та протести серед персоналу. Співробітники розцінюють ініціативу не лише як тотальне стеження та порушення приватності, а й як підготовку до автоматизації їхніх власних посад. Ситуація видається багатьом іронічною, адже тепер працівники Meta відчувають на собі ті ж методи збору даних, які корпорація роками застосовувала до своїх користувачів.

Водночас керівництво Meta запевняє, що зібрана інформація не впливатиме на оцінку індивідуальної продуктивності. Подібні розробки вже ведуть і конкуренти, зокрема Anthropic та OpenAI (проєкт Operator). Це вказує на перехід IT-сектору до створення штучного інтелекту, здатного повноцінно імітувати роботу людини за комп’ютером. 

Наразі програма MCI впроваджується переважно для офісів у США, однак регулятори вже починають вивчати її на предмет відповідності трудовому законодавству.

