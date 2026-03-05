У вас смарт-окуляри Meta? Модератори в Кенії бачать все, що ви знімаєте

Британський цифровий регулятор (ICO) звернувся до компанії Meta з проханням роз’яснити «тривожні» повідомлення про те, що субпідрядники з Африки могли бачити конфіденційний контент, знятий за допомогою смарт-окулярів, які випускаються під брендом Ray-Ban Meta. Про це пише BBC.

Власник соціальних мереж Facebook та Instagram, який раніше не раз потрапляв в скандали з порушенням конфіденційності даних, використовує для перевірки контенту субпідрядників, переважно з Кенії. Ці люди передивляються відео та зображення, зняті за допомогою смарт-окулярів Meta, для «покращення роботи пристроїв».

Згідно з розслідуванням шведських газет Svenska Dagbladet та Goteborgs-Posten, кенійські субпідрядники Meta можуть бачити записані відео, на яких люди користуються туалетом або займаються сексом.

Модератори контенту підписали угоди про конфіденційність перед початком роботи, за ними ведеться відеоспостереження в офісі та їм не дозволяється приносити на роботу власні телефони чи будь-які пристрої, що можуть записувати. Порушення угод може призвести до звільнення, тому це певною мірою стримує працівників від того, щоб вони не ділилися тим, що бачать через окуляри.

Окрім зйомки приватних моментів, субпідрядники зазначають, що іноді люди навіть не усвідомлюють, що окуляри записують, але вже занадто пізно, оскільки Meta має дані для перегляду. Працівники також кажуть, що вони бачили банківські картки людей або як вони дивилися порнографію в окулярах.

Журналісти стверджують, що у користувачів поки немає реальної можливості відмовитися від збору даних, якщо вони хочуть використовувати функції штучного інтелекту. Компанія Meta попереджає, що вдягаючи смарт-окуляри користувачі не повинні ділитися конфіденційною інформацією.

