Новини 05/03/2026 17:47

У вас смарт-окуляри Meta? Модератори в Кенії бачать все, що ви знімаєте

Дмитро Сімагін

Автор новин

Британський цифровий регулятор (ICO) звернувся до компанії Meta з проханням роз’яснити «тривожні» повідомлення про те, що субпідрядники з Африки могли бачити конфіденційний контент, знятий за допомогою смарт-окулярів, які випускаються під брендом Ray-Ban Meta. Про це пише BBC.

Власник соціальних мереж Facebook та Instagram, який раніше не раз потрапляв в скандали з порушенням конфіденційності даних, використовує для перевірки контенту субпідрядників, переважно з Кенії. Ці люди передивляються відео та зображення, зняті за допомогою смарт-окулярів Meta, для «покращення роботи пристроїв».

Згідно з розслідуванням шведських газет Svenska Dagbladet та Goteborgs-Posten, кенійські субпідрядники Meta можуть бачити записані відео, на яких люди користуються туалетом або займаються сексом.

Модератори контенту підписали угоди про конфіденційність перед початком роботи, за ними ведеться відеоспостереження в офісі та їм не дозволяється приносити на роботу власні телефони чи будь-які пристрої, що можуть записувати. Порушення угод може призвести до звільнення, тому це певною мірою стримує працівників від того, щоб вони не ділилися тим, що бачать через окуляри.

Окрім зйомки приватних моментів, субпідрядники зазначають, що іноді люди навіть не усвідомлюють, що окуляри записують, але вже занадто пізно, оскільки Meta має дані для перегляду. Працівники також кажуть, що вони бачили банківські картки людей або як вони дивилися порнографію в окулярах.

Журналісти стверджують, що у користувачів поки немає реальної можливості відмовитися від збору даних, якщо вони хочуть використовувати функції штучного інтелекту. Компанія Meta попереджає, що вдягаючи смарт-окуляри користувачі не повинні ділитися конфіденційною інформацією.

Нагадаємо, що компанія Meta розробляє власний аналог TikTok. Вже відомо, як він виглядатиме.

У вас смарт-окуляри Meta? Модератори в Кенії бачать все, що ви знімаєте

 05.03.2026 17:47

В Іспанії ліквідували мережу онлайн-гемблінгу, яка експлуатувала українських жінок

 05.03.2026 17:01

Ваша програма споживає багато енергії? Google обов'язково всім про це розповість

 05.03.2026 15:55

Керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном «театром». Трампа теж згадав

 05.03.2026 14:48

Google Play: комісія з розробників знижена до 20%

 05.03.2026 12:11

OpenAI нарешті випустила Codex для Windows

 05.03.2026 11:11

TikTok відмовляється від наскрізного шифрування — як це вплине на вашу приватність і безпеку

 05.03.2026 08:48

Sony відмовляється від релізів ігор PlayStation на ПК

 04.03.2026 17:42

Microsoft хоче стягувати щомісячну плату за використання агентів в офісних програмах

 04.03.2026 17:08

Google додає в Android «фішки» Apple: тепер можна ділитися своїм місцезнаходженням в повідомленнях

 04.03.2026 16:07

