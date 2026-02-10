logo

Новини 10/02/2026 09:13

Американським військовим пілотам заборонили використовувати smart-окуляри та мініатюрні навушники

Дмитро Сімагін

Автор новин

Повітряні сили США опублікували на своєму сайті оновлені правила щодо одягу та особистого зовнішнього вигляду військових льотчиків. Новий меморандум з рекомендаціями до Інструкції DAF 36-2903 уточнює правила щодо обов’язкових предметів уніформи та особистого зовнішнього вигляду. 

Найбільш цікавим фактом документу є заборона «носіння дзеркальних лінз або смарт-окулярів з можливостями фото-, відео- або штучного інтелекту». Крім того, використання навушників-вкладишів, зокрема навушників-гарнітур, навушників або будь-яких бездротових технологій Bluetooth, тепер обмежено персоналом, який уповноважений виконувати службові обов’язки.

Правила передбачають кілька винятків — військовослужбовці можуть використовувати мініатюрні гаджети під час поїздок у громадському транспорті, під час занять фітнесом або індивідуальних тренувань.

У нових рекомендаціях не названо причину заборони використання пілотами цих гаджетів. Найбільш очевидне пояснення полягає в небезпеці того, що смарт-окуляри можуть автоматично записувати фотографії та відео, які потім завантажуються в хмару. Це загрожує оперативній безпеці військового персоналу, оскільки може ненавмисно розкрити конфіденційну інформацію, особливо для тих, хто працює на надсекретних базах або поблизу них.

Смарт-окуляри Ray-Ban Meta

Smart-окуляри стають значною загрозою для безпеки військових, враховуючи, що з кожним роком вони стають більш витонченими та непомітними. Наприклад, останні моделі Ray-Ban Meta виглядають як цілком звичайні окуляри, але, крім захисту від сонця, вони ще здатні фіксувати все, що бачить і чує користувач. І хоча окуляри Ray-Ban мають білий світлодіод на оправі, який вказує на початок запису, деякі користувачі вже змогли його деактивувати. Це означає, що їх цілком можна використовувати для таємного відеозапису.

Нагадаємо, що США скасовують принцип лотереї при видачі робочих віз H-1B. Це може суттєво вплине на IT-фахівців, у тому числі, з України.

