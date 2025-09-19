Meta відкрила попередній доступ до набору інструментів розробки ПЗ для розумних окулярів

Компанія Meta випустила новий набір інструментів для розробників Wearable Device Access Toolkit. Він спрощує створення програм та функцій для носимих пристроїв, у тому числі, розумних окулярів Meta Ray-Ban Display. Про це повідомляє The Verge.

«Наша перша версія набору інструментів відкриє доступ до набору датчиків на пристрої, що дозволить вам почати створювати функції у ваших мобільних додатках, які використовуватимуть переваги окулярів зі штучним інтелектом у режимі «вільні руки»», — каже Мета.

Завдяки набору інструментів Wearable Device Access Toolkit розробники зможуть створювати додатки, які, наприклад, дозволять користувачам Twitch вести прямі трансляції зі своїх окулярів. Через інші мобільні застосунки, створені за допомогою Wearable Device Access Toolkit, можна транслювати поради чи інформацію про пам’ятки чи споруди, які користувачі бачать через розумні окуляри Meta.

Розробники, які бажають спробувати Wearable Device Access Toolkit, можуть записатися в список очікування для отримання сповіщення про його доступність пізніше цього року. За словами Meta, публікувати програми, що створені за допомогою цього інструментарію, «на етапі попереднього доступу зможе лише обмежена кількість користувачів». Компанія також зазначає, що широкий доступ до інструментів з’явиться не раніше 2026 року.

