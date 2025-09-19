logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 19/09/2025

Meta відкрила попередній доступ до набору інструментів розробки ПЗ для розумних окулярів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Meta випустила новий набір інструментів для розробників Wearable Device Access Toolkit. Він спрощує створення програм та функцій для носимих пристроїв, у тому числі, розумних окулярів Meta Ray-Ban Display. Про це повідомляє The Verge.

«Наша перша версія набору інструментів відкриє доступ до набору датчиків на пристрої, що дозволить вам почати створювати функції у ваших мобільних додатках, які використовуватимуть переваги окулярів зі штучним інтелектом у режимі «вільні руки»», — каже Мета. 

Завдяки набору інструментів Wearable Device Access Toolkit розробники зможуть створювати додатки, які, наприклад, дозволять користувачам Twitch вести прямі трансляції зі своїх окулярів. Через інші мобільні застосунки, створені за допомогою Wearable Device Access Toolkit, можна транслювати поради чи інформацію про пам’ятки чи споруди, які користувачі бачать через розумні окуляри Meta.

Розробники, які бажають спробувати Wearable Device Access Toolkit, можуть записатися в список очікування для отримання сповіщення про його доступність пізніше цього року. За словами Meta, публікувати програми, що створені за допомогою цього інструментарію, «на етапі попереднього доступу зможе лише обмежена кількість користувачів». Компанія також зазначає, що широкий доступ до інструментів з’явиться не раніше 2026 року.

Нагадаємо, що Meta не так давно пообіцяла дозволити кандидатам на посаду програміста використовувати штучний інтелект під час інтерв’ю.

Головна > Новини > Meta відкрила попередній доступ до набору інструментів розробки ПЗ для розумних окулярів

Найбільш обговорювані статті

OpenAI обмежить доступ до ChatGPT для неповнолітніхOpenAI обмежить доступ до ChatGPT для неповнолітніх
Microsoft нагадує про припинення підтримки мови VBScript у WindowsMicrosoft нагадує про припинення підтримки мови VBScript у Windows
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелектуВ США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Основний розробник Ethereum втратив всі кошти після того, як скачав фейкове розширення для редактора коду CursorОсновний розробник Ethereum втратив всі кошти після того, як скачав фейкове розширення для редактора коду Cursor
Replit представив новий інструмент для вайб-кодингу Agent 3Replit представив новий інструмент для вайб-кодингу Agent 3
Windows 11 отримає вбудований тест швидкості інтернетуWindows 11 отримає вбудований тест швидкості інтернету
Портрет українського айтівця: частка нетехнічних фахівців зростає, джунів і мідлів меншаєПортрет українського айтівця: частка нетехнічних фахівців зростає, джунів і мідлів меншає
«Ваучери на навчання до 30 000 грн»: українським ветеранам пропонують переходити в IT«Ваучери на навчання до 30 000 грн»: українським ветеранам пропонують переходити в IT
OpenAI випустила GPT‑5-Codex — модель, оптимізовану для агентного кодуванняOpenAI випустила GPT‑5-Codex — модель, оптимізовану для агентного кодування
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Вигадують собі задачі і байдикують: звільнення в Meta серйозно вдарили по мотивації працівників

«Отримувала $190 тис. і нічого не робила»: ексрекрутерка Meta поділилася «історією успіху»

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Теорія мертвого інтернету стала реальністю, і люди її ненавидять

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

Facebook заробив $30 млн на рекламі заборонених акаунтів: серед найбільших замовників — компанія з України

Zoom інтегрував ШІ Open AI: є віртуальний коворкінг і можна «наздоганяти» мітинги

Фальшивий найм назло конкурентам: ексспівробітниця розкрила подробиці звільнень в Meta

«Роботи немає, пішов займатися серфінгом»: звільнений дата-саєнтист Meta згадав «трудові будні»

У Facebook розробили безкоштовний інструмент для JavaScript: що це та як встановити

Дослідник штучного інтелекту відхилив оффер на $1 мільярд від Цукерберга

Meta, Microsoft і Amazon запустили опенсорс-конкурента Google Maps

Абсолютний рекорд: Amazon втратив ринкову вартість на $1 трлн

«Податок на Google» приніс Україні 3,5 млрд грн в першому кварталі цього року

Марк Цукерберг приступив до масових звільнень співробітників Meta

Це вам не Replica з цензурою: за допомогою LLaMA створили ШІ для відвертих розмов про секс

Компанія Meta подала до суду на Meta (Facebook) — подробиці

Марк Цукерберг офіційно заявив про звільнення ще 10 тис. співробітників Meta

Акції Zoom обвалилися на 90% з пікових показників

Катастрофа Facebook: вартість компанії впала вже на $700 мільярдів

Amazon розпочинає найбільше в історії компанії скорочення персоналу

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 1 місяць назад
У ChatGPT може з’явитись реклама
Новини - 2 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 1 місяць назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Новини - 4 тижні назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 2 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 4 тижні назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 1 тиждень назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 2 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 2 тижні назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Новини

Група розробників збирає $200 000, щоб відібрати у Oracle право на JavaScript

 2 години назад

Meta відкрила попередній доступ до набору інструментів розробки ПЗ для розумних окулярів

 3 години назад

У ChatGPT тепер можна значно прискорити роботу моделі GPT-5-Thinking

 5 години назад

Нотаріальна палата України звинуватила сервіс «е-Нотаріат» у витоку даних громадян. Мінцифри заперечує

 22 години назад

Топ-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівців

 23 години назад

Українська IT-компанія презентувала онбординг співробітників у метавсесвіті — як це працює

 1 день назад

«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3

 1 день назад

Новий безкоштовний агент Tongyi DeepResearch від Alibaba перевершив OpenAI o3 і Claude Sonnet 4

 1 день назад

Модель Gemini 2.5 Deep Think виграла чемпіонат з програмування, розв'язавши 10 з 12 завдань

 1 день назад

ChatGPT вдвічі балакучіший, ніж Stack Overflow. Це може бути проблемою

 2 дні назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Топ текстів тижня
1.
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
2.
Основний розробник Ethereum втратив всі кошти після того, як скачав фейкове розширення для редактора коду Cursor
3.
Розробник пояснив, чому React вбиває інновації у фронтенді
4.
Портрет українського айтівця: частка нетехнічних фахівців зростає, джунів і мідлів меншає
5.
Вайб-кодинг відходить в минуле. На його зміну прийшов «рій агентів»
6.
OpenAI випустила GPT‑5-Codex — модель, оптимізовану для агентного кодування
7.
Windows 11 отримає вбудований тест швидкості інтернету
8.
🚀 Ethereum Meetup у Львові!
9.
VS Code отримав автоматичний вибір моделі. Він надає перевагу Claude 4
10.
Microsoft нагадує про припинення підтримки мови VBScript у Windows

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: