Meta дозволить кандидатам на посаду програміста використовувати штучний інтелект під час інтерв’ю

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Згідно з внутрішніми повідомленнями Meta, з якими ознайомилося видання 404 Media, компанія Марка Цукерберга планує проводити пробні співбесіди, під час яких кандидатам на посаду програміста буде надано доступ до помічника зі штучним інтелектом.

У повідомленнях йдеться, що компанія також попросила своїх співробітників добровільно пройти «імітацію співбесіди за допомогою штучного інтелекту».

У заяві компанії сказано: «Це більш типово для середовища розробників, у якому працюватимуть наші майбутні співробітники, а також робить шахрайство на основі LLM менш ефективним».

Зміна в методах відбору кандидатів свідчить, що гіганти Кремнієвої долини, включно з Meta, активно заохочують технічних спеціалістів використовувати штучний інтелект у своїй роботі та бажають наймати співробітників, які можуть писати код за допомогою ШІ-інструментів. Очевидно, що Meta вже має або розробляє новий тип співбесіди з програмування, під час якої кандидати мають доступ до помічника зі штучного інтелекту.

Щодо погляду CEO Meta Марка Цукерберга на залучення штучного інтелекту до роботи з кодом, то він активно наполягає на його використанні. Він заявив, що ШІ незабаром зможе писати значну кількість коду та потенційно відповідатиме рівню middle-розробника.

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