Український криптоподаток на світовій арені: чого варто (і не варто) вчитися в інших?

Партнер видання

Криптовалюта вже перестала бути чимось екзотичним — сьогодні нею можна розраховуватись у магазинах, оплачувати послуги або швидко надсилати гроші за кордон. Криптовалюта фактично змагається з фіатом у зручності й швидкості. І саме тому постає логічне запитання: а як щодо податків? Адже там, де є обіг і прибуток, виникає потреба у зрозумілих і прозорих правилах гри.

Розвиток ринку ставить перед державою нові виклики: як оподатковувати прибутки з криптовалюти, і водночас не задушити інновації? Багато країн світу вже активно шукають відповідь на це запитання. Вони впроваджують нові законодавчі норми, оновлюють податкові правила й поступово формують регуляторні рамки для цифрових активів.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Україна також не залишилась осторонь. Наразі на розгляді — законопроєкт, що має закласти основи для регулювання криптоактивів в Україні, серед іншого і оподаткування операцій із криптоактивами. Це шанс сформувати зрозумілі й передбачувані податкові правила, що дозволять залучати інвестиції, підтримувати технології та зменшити «тінь».

У цьому матеріалі розглянемо основні положення українського законопроєкту, порівняємо їх із міжнародними підходами та проаналізуємо, яку практику може перейняти Україна, для того, щоб мати потенціал центром тяжіння для глобальної криптоспільноти.

Український законопроєкт: основні ідеї

В Україні навесні 2025 року парламентський комітет схвалив законопроєкт, який має на меті врегулювати обіг віртуальних активів і запровадити правила оподаткування доходів фізичних осіб від операцій із криптовалютою.

Новий законопроєкт дає визначення віртуального активу як різновиду цифрової речі, що створюється, передається і зберігається в електронному вигляді з використанням технології розподіленого реєстру (блокчейн) або подібної технології. Віртуальні активи поділяються на кілька категорій — токени електронних грошей, токени з прив’язкою до активів, інші токени, які не є токенами з прив’язкою до активів та токенами електронних грошей.

Чому важливо розуміти визначення віртуального активу, яке надається в законодавстві? Розуміння, що саме вважається віртуальним активом, допомагає визначити, які операції підпадають під оподаткування.

Основні положення законопроєкту:

Фізичні особи, що отримують прибуток від операцій з криптовалютами, мають сплачувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовий збір;

Оподатковується прибуток як різниця між доходом від продажу віртуальних активів та витратами на їх придбання. Але при цьому Не оподатковується обмін одного віртуального активу на інший — податок стягується лише при обміні на фіат;

Доходи від операцій з віртуальними активами мають декларуватися у річній податковій декларації й також особа повинна вести окремий облік операцій з віртуальними активами, окремо від інших доходів.

Таким чином, віртуальні активи оподатковуються за тими ж ставками, що й інші доходи фізичних осіб, але мають свої особливості, щодо видів доходів, які оподатковуються. При цьому, законопроєкт також одразу пропонує пільгу на перший рік дії закону: Власники віртуальних активів, придбаних до набрання чинності закону, зможуть протягом 2026 року скористатися пільговою ставкою ПДФО — 5%.

Міжнародний досвід

А що в інших країнах — як оподатковуються доходи фізичних осіб, отримані від операцій з віртуальними активами? Для зручності порівняння пропонуємо поглянути на основні ставки в різних юрисдикціях у вигляді таблиці, а після цього детальніше розглянемо особливості податкових систем окремих держав.

Країна Види податку Ставка Україна ПДФО + військовий збір 23% (18% + 5%) США Податок на приріст капіталу 10%-37% (короткостроково — активи, що утримувалися менше року), 0%-20% (довгостроково — активи, що утримувалися понад рік) Португалія Податок на приріст капіталу 28% (короткостроково — активи, що утримувалися менше року), довгостроково — без податку Іспанія Податок на приріст капіталу 19%-28% Німеччина Податок на доходи фізичних осіб 0%-45%, та не оподатковується, якщо активи утримувались довгостроково Естонія Податок на доходи фізичних осіб 22% Кіпр Податок на доходи фізичних осіб 0%-35% Нідерланди Податок на доходи фізичних осіб 36% (передбачуваний дохід від загальної вартості) ОАЕ Податок на доходи фізичних осіб/приріст капіталу Відсутній

Далі пропонуємо розглянути три найбільш поширені приклади, як країни підходять до оподаткування криптовалют. Це допоможе зрозуміти різноманітність підходів та визначити, які з них можуть бути корисними та адаптованими для України.

США

Американський підхід до оподаткування віртуальних активів вирізняється високим рівнем деталізації та правової визначеності. Віртуальні активи розглядаються як власність, а не валюта для цілей федерального податку на прибуток.

Оподатковується зазвичай приріст капіталу, який виникає коли ви продаєте або обмінюєте криптовалюту за ціною, вищою за ціну придбання, тоді як капітальні збитки виникають, коли ви продаєте за меншу ціну. При цьому існують різні ставки для короткострокового і довгострокового утримання активів. Для окремих типів активів, таких як NFT, діють специфічні правила.

Фактично можна визначити, що Україна частково використала підхід США, визначаючи віртуальний актив як річ, і оподатковуючи саме прибуток від операцій з віртуальними активами, як різницю між доходами від продажу та витратами на придбання віртуальних активів.

При цьому варто відзначити, що Україна також могла б використати інші позитивні елементи американської практики — зокрема, докладні податкові роз’яснення та правову конкретизацію, щодо оподаткування віртуальних активів. Так, податкова служба США надає досить детальні роз’яснення, щодо практичних моментів оподаткування віртуальних активів. До прикладу, вона визначає, що віртуальні активи отримані незалежним підрядником за надання послуг вважаються доходом від самозайнятості та підлягає оподаткуванню податком на самозайнятість.

Європейський Союз

Попри ухвалення загальноєвропейського регламенту MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), який формує єдину правову рамку для регулювання ринку криптоактивів у Європейському Союзі, питання оподаткування залишаються в компетенції національних урядів. Хоча не можна виключити того, що правила MICA все ж так побічно впливають і на податковий ландшафт для криптовалют в ЄС.

Однак все ж таки кожна країна-член ЄС має власний податковий підхід до цифрових активів — і це формує мозаїчну картину на тлі уніфікованого регуляторного середовища. Керівництво ЄС пропонує уніфікувати й податкове законодавство, щодо криптоактивів, зокрема були запропоновані правила обміну інформацією про криптоактиви для цілей оподаткування. Однак на практиці підходи до саме правил оподаткування в ЄС досі наразі різняться від країни до країни.

До прикладу Португалія тривалий час була відома як податковий рай, не оподатковуючи доходи фізичних осіб від операцій із криптовалютами. Однак останнім часом країна поступово переглядає свою позицію, запроваджуючи податкові зобов’язання при певних обставинах. До прикладу запроваджено податок на приріст капіталу для криптовалют, що зберігаються менш як рік. Криптовалюта, що зберігається понад рік, залишається неоподатковуваною. Дана практика з неоподаткування криптовалют, що зберігаються понад певний період часу (зазвичай рік) є поширеною і в інших країнах ЄС.

Для України може бути корисним досвід країн, де податки на приріст капіталу диференціюються залежно від терміну володіння криптовалютою, що стимулює довгострокові інвестиції. Такий підхід балансує між контролем і стимулюванням розвитку ринку.

При цьому не обов’язково копіювати приклад країн ЄС. Кращим варіантом буде ухвалюючи законодавство у сфері криптовалют, не лише наслідувати загальні регуляторні тренди, а й ретельно продумати національну податкову політику, яка відповідатиме економічним реаліям України й стимулюватиме розвиток інновацій.

ОАЕ

Попри глобальну тенденцію до посилення регулювання та оподаткування криптовалют, деякі юрисдикції все ще зберігають сприятливий або навіть нульовий податковий режим щодо операцій з цифровими активами. Це робить їх привабливими для криптоінвесторів і компаній, що працюють у сфері блокчейн-технологій.

ОАЕ (Об’єднані Арабські Емірати) — один із найяскравіших прикладів. цій юрисдикції відсутній податок на доходи фізичних осіб та приріст капіталу від операцій з криптовалютою. Саме тому Емірати привертають увагу приватних інвесторів з усього світу. В той час варто не забувати, що бізнес в ОАЕ наразі вже оподатковуються корпоративним податком, в тому числі під нього можуть підпадати й операції з віртуальними валютами.

Однак, можна відзначити, що повна відмова від оподаткування криптовалют за прикладом ОАЕ скоріш за все наврядчи наразі є реалістичним варіантом для України. Враховуючи, що більшість країн світу рухаються до регулювання крипторинку, в тому числі й податкових питань. Тому кращим варіантом буде поступове запровадження прозорих правил та помірного податкового навантаження, ніж ігнорування даного сектору. Зокрема враховуючи те, що Україна рухається в ЄС де вже діє MICA та більшість країн запровадили правила для оподаткування криптовалют.

Отже, як бачимо, країни мають досить різні підходи, до оподаткування криптовалют, від яких Україна може взяти приклади як діяти треба і як краще не діяти.

Однак варто додати, що як повідомляється, наразі розгляд законопроєкту, який спрямований на регулювання віртуальних активів в Україні призупинено. Це відтермінування, хоча й затримує визначеність статусу криптовалют та їх оподаткування, може мати й позитивний вплив.

Зокрема, як повідомляє голова Нацкомісії з регулювання цінних паперів та фондового ринку «…виглядає так, що є що змінювати. І дуже багато. Найголовніше тут те, що є ще багато невідповідностей МіСА. Тобто він не відповідатиме тим вимогам щодо євроінтеграції, які подаються до законодавства в цій сфері».

Цей коментар підтверджує важливість орієнтації України на міжнародний досвід для забезпечення відповідності сучасним тенденціям і демонструє необхідність подальшого вдосконалення національного підходу до законодавчого регулювання віртуальних активів.

Водночас варто не забувати, що важливим є й індивідуальний підхід, враховуючи зокрема економічний клімат в країні. Сила — у поступовості та спробі врівноважити контроль із лояльністю. Підтримка такої моделі й надалі дозволить адаптуватися до реалій національної економіки, не відмовляючись від глобального вектора розвитку.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.