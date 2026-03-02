banner
banner
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 02/03/2026 08:35

27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема

Дмитро Сімагін

Автор новин

Громадянин України Юрій Назаренко визнав себе винним у створенні сайту OnlyFake, де за допомогою штучного інтелекту генерували фейкові посвідчення особи. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі в США, пише Bleeping Computer.

Згідно з матеріалами справи, яка розглядається в окружному суді Південного округу Нью-Йорка, платформа OnlyFake дозволяла клієнтам створювати підроблені цифрові версії водійських посвідчень США для всіх 50 штатів, паспорти, а також фейкові версії інших документів для приблизно 56 країн.

27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема

Клієнти OnlyFake перед генерацією могли додатково налаштувати документ, додавши до нього особисті дані, рандомізований номер, та вибрати, чи буде готове посвідчення зроблено у вигляді цифрового скану чи «сфотографовано на столі».

27-річний Назаренко (також відомий як John Wick, Tor Ford і Uriel Septimberus) зізнався, що продав понад 10 000 фотографій підроблених документів. Переважну більшість клієнтів OnlyFake становили люди, які хотіли обійти перевірку «Знай свого клієнта» (KYC) у банках та на криптовалютних біржах. 

Агенти ФБР під прикриттям здійснили численні покупки на сайті OnlyFake між травнем і червнем 2024 року, отримавши підроблені посвідчення особи штату Нью-Йорк, паспорти США та картки соціального страхування.

На OnlyFake приймали лише платежі в криптовалюті, також там можна було замовити оптові пакети до 1000 підроблених документів зі знижкою. Після того, як в лютому 2024 року видання 404 Media повідомило про існування такого сайту, Назаренко намагався замести сліди, направляючи платежі в криптовалюті через кілька гаманців та видаляючи електронні листи після листування з клієнтами.

За інформацією ФБР, підозрюваний заробив на своєму сайті сотні тисяч доларів. У вересні 2025 року його було екстрадовано з Румунії. Після видачі в США Назаренко погодився сплатити $1,2 мільйона. Зараз йому загрожує максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, вирок має бути оголошено 26 червня 2026 року.

Нагадаємо, не так давно український хакер визнав себе винним у розповсюдженні шкідливого ПЗ Nefilim. За інформацію про його спільника влада США готова заплатити $11 мільйонів.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > 27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема

Найбільш обговорювані статті

Google та Apple тестують шифрування RCS-повідомлень між Android та iOSGoogle та Apple тестують шифрування RCS-повідомлень між Android та iOS
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
Google Labs оновлює вайб-конструктор програм Opal: додано нові функціїGoogle Labs оновлює вайб-конструктор програм Opal: додано нові функції
Кінець епохи: перший трансатлантичний оптоволоконний кабель підняли після 37 років перебування на морському дніКінець епохи: перший трансатлантичний оптоволоконний кабель підняли після 37 років перебування на морському дні
«Запускайте в терміналі, керуйте зі смартфону»: Claude Code на ПК тепер можна управляти дистанційно«Запускайте в терміналі, керуйте зі смартфону»: Claude Code на ПК тепер можна управляти дистанційно
«Надати повний доступ до п'ятниці»: міністр оборони США погрожує конфіскувати ключову технологію Anthropic«Надати повний доступ до п’ятниці»: міністр оборони США погрожує конфіскувати ключову технологію Anthropic
Discord відкладає перевірку віку користувачів. Причиною став Пітер ТільDiscord відкладає перевірку віку користувачів. Причиною став Пітер Тіль
Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завданьВелике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань
«Без них всім буде погано»: керівники Microsoft виступили на захист джуніорів«Без них всім буде погано»: керівники Microsoft виступили на захист джуніорів
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів

В iOS 18 знайшли баг, через який слово «Трамп» замінюється на «расист»

Росіянина, який розробив програму-вимагач Lockbit, екстрадували до США

«Бронь в обмін на зарплату». У Харкові заарештували програміста, який допомагав ухилятись від мобілізації

У США можуть ухвалити закон про податок з іноземного аутсорсингу. Чим це загрожує українським IT-фахівцям?

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Які зарплати у розробників? У США створили онлайн-мапу розміру доходів в IT

Українські ІТ-компанії вбачають можливості в митній політиці Трампа

Американські IT-компанії просять іноземних співробітників не виїжджати за межі США

Юрист не може надавати ніяких гарантій. Адвокатка розповіла, що допоможе розв'язати проблему

 

ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз

16-річний хакер з Дніпропетровщини отримав вирок суду

У США побудують найбільшу в світі батарею місткістю 8500 МВт/год

«Заплатив 23,7 млн гривень за неробочий софт»: у Києві судять колишнього заступника міністра

Tesla судиться з колишнім співробітником, який після звільнення «забрав код» із собою

«Не був на жодній співбесіді»: американці не можуть знайти роботу після курсів програмування

На Вінничині судили програміста, який хотів нелегально перетнути кордон, щоб вчитись у Словаччині

Український криптоподаток на світовій арені: чого варто (і не варто) вчитися в інших?

Колишнього розробника xAI звинуватили в крадіжці комерційної таємниці для OpenAI

Прибиральниці з Миколаївщини заборонили працювати в IT через продаж хтивок

IBM скорочує персонал у США, збільшуючи найм малодосвідчених співробітників в Індії

США: робочі місця в ІТ скорочуються, але зростає попит на фахівців зі штучного інтелекту

OpenAI довічно зберігатиме навіть видалені чати з користувачем

Програміста звинуватили в спробі втекти в Румунію. Його затримали за 35 км від кордону

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 2 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 3 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 2 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 2 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 3 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
Новини - 7 днів назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Новини

27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема

 02.03.2026 08:35

Китай розповсюджує теорію змови про «криптовалютну гегемонію» США

 27.02.2026 17:39

Григорович повернувся: найвідоміший український гейм-розробник анонсував новий проект S.T.R.A.N.G.E.R

 27.02.2026 16:09

Microsoft теж виходить на ринок агентів. Зустрічайте Copilot Tasks

 27.02.2026 14:55

«Claude cпочатку відмовлявся та заперечував»: хакер змусив LLM стати його спільником у нападі на уряд Мексики

 27.02.2026 11:58

Google запускає Nano Banana 2: генерація зображень до 4К

 27.02.2026 10:34

Google додає нові функції та вкладки в Translate

 27.02.2026 08:45

СБУ створила регіональні кіберцентри: чим вони займатимуться

 26.02.2026 16:21

«Працює циклічно та за графіком»: у Cowork з'явились заплановані завдання

 26.02.2026 15:53

«Де докази, Ілон?»: суддя не вважає, що OpenAI викрала технологічні секрети xAI

 26.02.2026 14:52

Спецпроєкти

Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Топ текстів тижня
1.
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
2.
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
3.
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
4.
Discord відкладає перевірку віку користувачів. Причиною став Пітер Тіль
5.
Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань
6.
У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram
7.
Google додає нові функції та вкладки в Translate
8.
«Claude cпочатку відмовлявся та заперечував»: хакер змусив LLM стати його спільником у нападі на уряд Мексики
9.
«Де докази, Ілон?»: суддя не вважає, що OpenAI викрала технологічні секрети xAI
10.
«Надати повний доступ до п’ятниці»: міністр оборони США погрожує конфіскувати ключову технологію Anthropic

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: