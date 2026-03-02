27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема

Громадянин України Юрій Назаренко визнав себе винним у створенні сайту OnlyFake, де за допомогою штучного інтелекту генерували фейкові посвідчення особи. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі в США, пише Bleeping Computer.

Згідно з матеріалами справи, яка розглядається в окружному суді Південного округу Нью-Йорка, платформа OnlyFake дозволяла клієнтам створювати підроблені цифрові версії водійських посвідчень США для всіх 50 штатів, паспорти, а також фейкові версії інших документів для приблизно 56 країн.

Клієнти OnlyFake перед генерацією могли додатково налаштувати документ, додавши до нього особисті дані, рандомізований номер, та вибрати, чи буде готове посвідчення зроблено у вигляді цифрового скану чи «сфотографовано на столі».

27-річний Назаренко (також відомий як John Wick, Tor Ford і Uriel Septimberus) зізнався, що продав понад 10 000 фотографій підроблених документів. Переважну більшість клієнтів OnlyFake становили люди, які хотіли обійти перевірку «Знай свого клієнта» (KYC) у банках та на криптовалютних біржах.

Агенти ФБР під прикриттям здійснили численні покупки на сайті OnlyFake між травнем і червнем 2024 року, отримавши підроблені посвідчення особи штату Нью-Йорк, паспорти США та картки соціального страхування.

На OnlyFake приймали лише платежі в криптовалюті, також там можна було замовити оптові пакети до 1000 підроблених документів зі знижкою. Після того, як в лютому 2024 року видання 404 Media повідомило про існування такого сайту, Назаренко намагався замести сліди, направляючи платежі в криптовалюті через кілька гаманців та видаляючи електронні листи після листування з клієнтами.

За інформацією ФБР, підозрюваний заробив на своєму сайті сотні тисяч доларів. У вересні 2025 року його було екстрадовано з Румунії. Після видачі в США Назаренко погодився сплатити $1,2 мільйона. Зараз йому загрожує максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, вирок має бути оголошено 26 червня 2026 року.

Нагадаємо, не так давно український хакер визнав себе винним у розповсюдженні шкідливого ПЗ Nefilim. За інформацію про його спільника влада США готова заплатити $11 мільйонів.

