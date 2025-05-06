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Новини 06/05/2025

США: робочі місця в ІТ скорочуються, але зростає попит на фахівців зі штучного інтелекту

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

За даними Бюро статистики праці США, у квітні в американській економіці було створено на 39 000 робочих місць більше, ніж за прогнозом. При цьому дослідження CompTIA свідчить, що загалом в IT-галузі США з квітня 2024 року по квітень 2025 року зникло 135 100 робочих місць, а безробіття в технологічній сфері зросло з 3,1% до 3,5%. Про це повідомляє The Register.

Згідно іншого дослідження, проведеного консалтинговою компанією Janco, рівень безробіття серед ІТ-фахівців у квітні знизився з 5,0% до 4,6%. Генеральний директор Janco Віктор Янулайтіс пояснив цю розбіжність даних тим, що безробітні спеціалісти залишають IT, щоб працювати в інших сферах.

«Ми вважаємо, що багато низькокваліфікованих ІТ-фахівців, які мають застарілі навички, або звільнені ІТ-фахівці перестали шукати роботу в ІТ-секторі», — заявив Янулайтіс.

За його словами, скороченню чисельності айтівців сприяє збільшене використання автоматизації: «Компанії не мають бажання наймати нових співробітників — вони зосереджуються на штучному інтелекті, щоб автоматизувати якомога більше завдань, особливо для звітності та моніторингу».

У той самий час попит на позиції, пов’язані зі штучним інтелектом, різко зростає. У квітні на ринку США з’явилося понад 55 000 нових вакансій, пов’язаних з ШІ, що свідчить про зростання на 184% порівняно з аналогічними показниками роком раніше. Це свідчить про те, що, незважаючи на зниження загальної кількості робочих місць у ІТ, попит роботодавців на навички, пов’язані зі штучним інтелектом, залишається стійким.

 

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