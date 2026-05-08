КНУ імені Шевченка зняв заборону на Telegram: що змусило ректора змінити рішення

Київський національний університет імені Тараса Шевченка розблокував Telegram у своїй внутрішній мережі. Ректор підписав відповідний наказ після звернення Студентського парламенту, пише Dev.ua.

Заборона діяла з 1 листопада 2024 року — керівництво КНУ запровадило її одним із перших серед українських університетів, услід за рекомендаціями Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО. Тоді рішення мотивували загрозами з боку Росії.

Тепер адміністрація університету змінила позицію, визнавши, що Telegram фактично став одним із ключових каналів спілкування між студентами та органами студентського самоврядування.

Згідно з наказом № 48/2026-05, Інформаційно-обчислювальний центр зобов’язаний відновити технічний доступ до месенджера через локальну мережу університету та Wi-Fi у гуртожитках не пізніше 11 травня 2026 року. Паралельно підрозділи інформаційної безпеки отримали доручення мінімізувати ризики витоку персональних і службових даних.

Тобто Telegram повертається — але під наглядом.

