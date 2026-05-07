logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 07/05/2026 12:20

Google оновлює AI Overviews: цитати з соцмереж, підписки та попередній перегляд сайтів

Олександр Остапенко

Автор новин

Компанія Google анонсувала п’ять оновлень для своїх ШІ-функцій у пошуковій видачі — AI Overviews та AI Mode. Головною метою змін є бажання допомогти користувачам легше знаходити релевантні сайти, авторські матеріали та оригінальний контент з усього інтернету. 

Google оновлює AI Overviews: цитати з соцмереж, підписки та попередній перегляд сайтів

Ось п’ять удосконалень Google Search, які допоможуть вам досліджувати релевантні веб-сайти, глибокі аналітичні дані та оригінальний контент:

  • Думки реальних людей прямо у відповіді. Тепер ШІ-відповіді міститимуть цитати з постів на форумах та з соцмереж. До посилань додаватиметься ім’я автора, нік або назва спільноти. Це прямо цілить в аудиторію, яка звикла читати Reddit та інші популярні платформи обміну думками. 
  • Інтеграція новинних підписок Google News. Google запускає функцію, яка виділятиме посилання з новинних підписок Google News користувача прямо в AI Mode та AI Overviews. У ранньому тестуванні люди значно частіше клікали на посилання, позначені як матеріали з їхніх підписок.
  • Глибше занурення в тему. Наприкінці багатьох ШІ-відповідей з’явиться розділ із пропозиціями, куди рухатися далі: посилання на унікальні статті та поглиблений аналіз різних аспектів теми.
  • Посилання там, де вони потрібні. Посилання тепер з’являтимуться безпосередньо всередині ШІ-відповідей — поряд із відповідним текстом, а не лише в кінці.
  • Попередній перегляд сайту. При наведенні курсора на вбудоване посилання у десктопній версії відображатиметься швидкий попередній перегляд сайту: назва ресурсу та заголовок сторінки. Це вирішує проблему невпевненості користувачів, які можуть вагатися перед переходом за незнайомим посиланням.

Водночас контекст цих оновлень не позбавлений протиріч. Коли Google вперше додала відповіді штучного інтелекту до свого пошуку, реакція користувачів була неоднозначною: нейромережа не розпізнавала сарказм, посилалась на сумнівні джерела, а в одному з випадків навіть порадила «з’їдати один маленький камінець на день», спираючись на публікацію сатиричного видання The Onion. 

Незважаючи на суттєве вдосконалення алгоритмів, проблема галюцинацій залишається актуальною для технологій на основі великих мовних моделей. Навіть якщо ШІ-огляди дають правильні відповіді в дев’яти випадках із десяти, для пошуковика, що обробляє трильйони запитів щороку, навіть невеликий відсоток помилок означає сотні тисяч неточних результатів щохвилини.

Інтеграція цитат із форумів може посилити як корисність, так і ризики водночас — адже живі думки користувачів цінні саме своєю суб’єктивністю, тоді як пошук традиційно асоціюється з перевіреними фактами.

Нагадаємо, що мобільний додаток Google Gemini тепер може конспектувати лекції та робити нотатки на офлайн-нарадах.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Google оновлює AI Overviews: цитати з соцмереж, підписки та попередній перегляд сайтів

Найбільш обговорювані статті

Пентагон розробляє лазерну зброю потужністю 300 кВт для знищення крилатих ракетПентагон розробляє лазерну зброю потужністю 300 кВт для знищення крилатих ракет
Ветерани з IT-досвідом зможуть отримати до $20 000 на розвиток бізнесу — SKELAR відкрив набір на акселераційну програмуВетерани з IT-досвідом зможуть отримати до $20 000 на розвиток бізнесу — SKELAR відкрив набір на акселераційну програму
Індійських розробників Rockstar Games змушують працювати понаднормово заради релізу GTA VIІндійських розробників Rockstar Games змушують працювати понаднормово заради релізу GTA VI
Пентагон захопився вайб-кодингом: понад 100 000 ШІ-агентів за п'ять тижнівПентагон захопився вайб-кодингом: понад 100 000 ШІ-агентів за п’ять тижнів
Ажіотаж навколо OpenClaw не минув дарма: Apple «вбила» найдоступніший Mac miniАжіотаж навколо OpenClaw не минув дарма: Apple «вбила» найдоступніший Mac mini
Пастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідейПастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідей
xAI запускає Custom Voices — миттєве клонування голосу для GrokxAI запускає Custom Voices — миттєве клонування голосу для Grok
Гейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у CodexГейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у Codex
Екс-менеджер Meta: Лише 2% розробників правильно використовують штучний інтелект. Решта ризикують своєю роботоюЕкс-менеджер Meta: Лише 2% розробників використовують штучний інтелект правильно. Решта ризикують своєю роботою
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар'єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації

 

Революція в SEO: Google відкриває доступ до нових можливостей ШІ

Гуглимо професійно: 14 операторів та фішок пошукової системи (частина друга)

Топ текстів
Новини - 6 днів назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 1 тиждень назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 1 тиждень назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 6 днів назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 2 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 1 тиждень назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Новини - 4 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 1 тиждень назад
Сем Альтман пояснив, хто керуватиме суперінтелектом

Новини

Google оновлює AI Overviews: цитати з соцмереж, підписки та попередній перегляд сайтів

 07.05.2026 12:20

Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана

 07.05.2026 10:44

Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним

 07.05.2026 08:46

Як IT-фахівцю «прокачати» свій профіль LinkedIn — експерт дає цінні поради

 06.05.2026 17:48

Цукерберг особисто дав добро: Meta судять за масове піратство заради навчання Llama

 06.05.2026 16:59

Anthropic представила 10 готових агентів для фінансових завдань

 06.05.2026 16:09

Google Chrome 147 таємно «з'їдає» 4 ГБ на вашому диску — встановлює без дозволу LLM

 06.05.2026 14:38

Агент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам'ять

 06.05.2026 11:17

Програмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів

 06.05.2026 09:57

OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам

 06.05.2026 08:31
Топ текстів тижня
1.
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
2.
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
3.
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
4.
«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту
5.
Агент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
6.
Гейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у Codex
7.
Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе
8.
Екс-менеджер Meta: Лише 2% розробників використовують штучний інтелект правильно. Решта ризикують своєю роботою
9.
Пастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідей
10.
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: