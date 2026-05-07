Google оновлює AI Overviews: цитати з соцмереж, підписки та попередній перегляд сайтів

Компанія Google анонсувала п’ять оновлень для своїх ШІ-функцій у пошуковій видачі — AI Overviews та AI Mode. Головною метою змін є бажання допомогти користувачам легше знаходити релевантні сайти, авторські матеріали та оригінальний контент з усього інтернету.

Ось п’ять удосконалень Google Search, які допоможуть вам досліджувати релевантні веб-сайти, глибокі аналітичні дані та оригінальний контент:

Думки реальних людей прямо у відповіді. Тепер ШІ-відповіді міститимуть цитати з постів на форумах та з соцмереж. До посилань додаватиметься ім’я автора, нік або назва спільноти. Це прямо цілить в аудиторію, яка звикла читати Reddit та інші популярні платформи обміну думками.

Інтеграція новинних підписок Google News. Google запускає функцію, яка виділятиме посилання з новинних підписок Google News користувача прямо в AI Mode та AI Overviews. У ранньому тестуванні люди значно частіше клікали на посилання, позначені як матеріали з їхніх підписок.

Глибше занурення в тему. Наприкінці багатьох ШІ-відповідей з’явиться розділ із пропозиціями, куди рухатися далі: посилання на унікальні статті та поглиблений аналіз різних аспектів теми.

Посилання там, де вони потрібні. Посилання тепер з’являтимуться безпосередньо всередині ШІ-відповідей — поряд із відповідним текстом, а не лише в кінці.

Попередній перегляд сайту. При наведенні курсора на вбудоване посилання у десктопній версії відображатиметься швидкий попередній перегляд сайту: назва ресурсу та заголовок сторінки. Це вирішує проблему невпевненості користувачів, які можуть вагатися перед переходом за незнайомим посиланням.

Водночас контекст цих оновлень не позбавлений протиріч. Коли Google вперше додала відповіді штучного інтелекту до свого пошуку, реакція користувачів була неоднозначною: нейромережа не розпізнавала сарказм, посилалась на сумнівні джерела, а в одному з випадків навіть порадила «з’їдати один маленький камінець на день», спираючись на публікацію сатиричного видання The Onion.

Незважаючи на суттєве вдосконалення алгоритмів, проблема галюцинацій залишається актуальною для технологій на основі великих мовних моделей. Навіть якщо ШІ-огляди дають правильні відповіді в дев’яти випадках із десяти, для пошуковика, що обробляє трильйони запитів щороку, навіть невеликий відсоток помилок означає сотні тисяч неточних результатів щохвилини.

Інтеграція цитат із форумів може посилити як корисність, так і ризики водночас — адже живі думки користувачів цінні саме своєю суб’єктивністю, тоді як пошук традиційно асоціюється з перевіреними фактами.

Нагадаємо, що мобільний додаток Google Gemini тепер може конспектувати лекції та робити нотатки на офлайн-нарадах.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn