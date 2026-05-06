Цукерберг особисто дав добро: Meta судять за масове піратство заради навчання Llama

П’ять великих видавців і письменник Скотт Туроу подали позов проти Meta та її генерального директора Марка Цукерберга, звинувативши компанію в незаконному копіюванні мільйонів книг, статей та інших захищених авторським правом матеріалів для навчання LLM-моделей сімейства Llama. Про це пише Variety.

Позов подано 5 травня до федерального суду Південного округу Нью-Йорка. Серед позивачів — видавництва Hachette, Macmillan, McGraw Hill, Elsevier і Cengage, а також особисто Скотт Туроу. Від компанії Цукерберга вимагають відшкодування збитків, конкретний розмір яких не вказано.

За версією сторони звинувачення, Meta в гонці за штучним інтелектом діяла відповідно до свого відомого девізу — «рухайся швидко і ламай речі». Компанія нібито спочатку незаконно завантажила з торентів мільйони захищених книг і журнальних статей, а потім використала ці матеріали для навчання своєї генеративної ШІ-системи Llama. Позивачі називають це одним із найбільших порушень авторського права в історії.

Роль Цукерберга: від ліцензування до піратства

Ключовим у позові є твердження про особисту причетність Цукерберга. Після виходу Llama 1 Meta розглядала можливість укладення ліцензійних угод із великими видавцями й обговорювала збільшення бюджету на ліцензування даних до $200 мільйонів у period з січня по квітень 2023 року. Проте вже на початку квітня стратегію ліцензування різко згорнули: питання було передано особисто Цукербергу, після чого команда з розвитку бізнесу отримала усні вказівки припинити всі переговори.

Один із співробітників Meta, за даними позову, сформулював логіку цього рішення так: якщо компанія хоч раз заплатить за ліцензію на книгу, вона більше не зможе спиратися на доктрину добросовісного використання.

Крім того, за твердженнями позивачів, Meta навмисно видаляла інформацію про управління авторськими правами з використаних матеріалів — щоб приховати джерела навчальних даних.

Позиція Meta

Компанія не збирається поступатися. Представник Meta заявив, що навчання штучного інтелекту на матеріалах, захищених авторським правом, суди вже визнавали правомірним у рамках доктрини добросовісного використання, і компанія має намір відстоювати свою позицію.

Прецеденти справді є: у червні 2025 року федеральний суддя відхилив позов 13 авторів, зокрема Сари Сільверман і Жуно Діаса, визнавши, що Meta діяла в межах добросовісного використання, коли навчала Llama на масиві майже 200 000 книг.

Однак новий позов має принципову відмінність: він наголошує на тому, що Meta свідомо обійшла механізми захисту авторських прав і відмовилася від законного шляху — ліцензування — на особисте розпорядження Цукерберга. На думку позивачів, саме ця обставина виводить дії компанії за межі того, що охоплює доктрина добросовісного використання.

