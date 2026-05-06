Google Chrome 147 таємно «з’їдає» 4 ГБ на вашому диску — встановлює без дозволу LLM

Браузер Google Chrome версії 147, яку випустили 7 квітня 2026 року, непомітно завантажує на пристрої користувачів масивну LLM-модель вагою близько 4 ГБ — і робить це без будь-якого попередження чи згоди. Скандал розгорівся після того, як відомий дослідник конфіденційності Александер Ханфф опублікував детальний звіт із доказами цього порушення. Про це пише Neowin.

Chrome автоматично завантажує файл weights.bin, який зберігається в директорії OptGuideOnDeviceModel у профілі користувача. Він важить близько 4 ГБ і є набором вагових коефіцієнтів для Gemini Nano — локальної мовної моделі Google.

Завантаження відбувається без жодної згоди, без повідомлення, без можливості відмовитися через звичайні налаштування браузера. Більш того, якщо користувач видаляє файл вручну, Chrome автоматично завантажує його знову при наступному запуску.

У ході тестування Ханфф встановив, що Chrome створив директорію і повністю завантажив модель лише за 14 хвилин і 28 секунд — жодним чином не повідомивши про це користувача.

Для чого використовується модель

Gemini Nano живить такі функції Chrome, як допомога з написанням тексту, підсумовування вмісту, виявлення фішингу та шахрайства, а також автозаповнення з використанням штучного інтелекту. Варто зазначити, що нова кнопка AI Mode в адресному рядку браузера до локальної моделі відношення не має — вона працює виключно через хмарні сервери Google.

Юридичні наслідки

За аналізом Ханффа, дії Google потенційно порушують одразу кілька нормативних актів: Директиву ЄС про електронну конфіденційність (ePrivacy Directive, стаття 5(3)), яка вимагає чіткої та заздалегідь отриманої згоди перед записом будь-яких даних на пристрій користувача, а також статті 5(1) та 25 GDPR щодо прозорості та захисту даних. У разі, якщо регулятори ЄС визнають ці дії порушенням, Google може отримати штраф у розмірі до 4% від річного глобального доходу — близько €11 мільярдів.

Екологічний збиток

Окрім правових питань, дослідник підняв і екологічну проблему. За оцінками Ханффа, передача 4 ГБ на сотні мільйонів або мільярди пристроїв становитиме кілька ексабайт трафіку і може спричинити викид від 6 000 до 60 000 метричних тонн CO₂.

Як захистити свій пристрій

Щоб заблокувати повторне завантаження моделі на Windows, потрібно у реєстрі за адресою HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome створити параметр DWORD з назвою GenAILocalFoundationalModelSettings зі значенням 1 і перезавантажити браузер. Користувачі Mac можуть відключити завантаження через chrome://flags, деактивувавши параметр Enables Optimization Guide On Device.

Ханфф закликає Google змінити підхід і запропонувати користувачам чіткий вибір — наприклад, діалогове вікно такого змісту: «Chrome хотів би завантажити 4 ГБ ШІ-моделі для роботи таких функцій. Дозволити або пропустити й вирішити пізніше». За його словами, якщо компанія не зробить цього кроку самостійно, стане зрозуміло, чого насправді варті її задекларовані принципи відповідального штучного інтелекту та сталого розвитку.

