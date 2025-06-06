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Новини 06/06/2025

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія OpenAI у найближчі тижні планує випустити оновлення для тарифного плану ChatGPT Pro, доступ до якого коштує $200 щомісяця. Користувачам представлять нову модель o3-pro, яка має максимальну кількість обчислювальних ресурсів, передбачених для роботи в публічному режимі. Про це пише Bleeping Computer.

Зараз для користувачів більш дешевого тарифу ChatGPT Plus вартістю $20 OpenAI пропонує доступ до моделей: o4-mini, o4-mini-high, GPT-4.5, GPT-4.1, GPT-4.1-mini та o3. Підписка ChatGPT Pro вартістю $200 на місяць додає до цього переліку також модель o1-pro. 

Хоча модель o1-pro все ще можна назвати потужною, багатьом вона здається застарілою, оскільки в лінійці ChatGPT вже є краща за багатьма бенчмарками модель o3. Тепер «професійну» модель чекає оновлення, яке поверне користувачам найдорожчого тарифного плану почуття переваги над власниками пакету Plus.

Хоча o3 вже перевершує o1 у бенчмарках, o1-pro забезпечує додаткові обчислення для підвищення надійності у складніших завданнях. Раніше o1-pro перевершувала як o1-preview, так і o1 у складних тестах, включаючи математичні конкурси, роботу з кодом та розв’язання завдань рівня доктора наук. Очікується, що o3-pro поєднає сильнішу базову логіку o3 з перевагам, які надають додаткові обчислювальні потужності.

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