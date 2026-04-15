Додаткові мільярди. Податкові надходженні від резидентів Дія.City різко зросли

За даними Мінцифри, сплата податкових надходжень від резидентів Дія.City стрімко зростає. Протягом першого кварталу 2026 року компанії, які входять до цього спецрежиму оподаткування, сплатили до державного бюджету понад 13,4 мільярда гривень. Це на 68% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Ключові цифри та досягнення

Динаміка зростання підтверджує ефективність спеціального правового та податкового простору для IT-сектору:

Темпи зростання: Порівняно з минулим роком, сума податків збільшилася майже у 1,7 раза: з 8,2 до 13,4 млрд грн.

Кількість резидентів: Станом на березень 2026 року кількість резидентів Дія.City перевищила 4100 компаній. За останній рік їхнє число збільшилася вдвічі. Простір постійно масштабується, залучаючи як великі технологічні гіганти, так і перспективні стартапи.

Кількість працівників: у компаніях з числа резидентів загалом працює майже 140 тисяч спеціалістів.

Збільшення податкових надходжень від технологічного бізнесу є критично важливим для економічної стійкості України в умовах воєнного стану.

«Цифровізація та прозорі умови для бізнесу дозволяють IT-галузі не лише тримати стрій, а й ставати одним із головних донорів бюджету», — зазначають у Міністерстві цифрової трансформації.

IT-компанії становлять 77% від загальної кількості Дія.City. Ще майже 500 компаній працюють у сфері defence tech.

