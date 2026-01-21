logo

21/01/2026

Податки від ІТ-бізнесу зросли на 34% — очільниця ДПС України

За даними Державної податкової служби, за підсумками 2025 року платники зі сфери ІТ сплатили до державного бюджету 43,4 млрд грн податків. Це на 34% більше, якщо порівнювати з 2024 роком. Про це в своєму Facebook повідомила виконуюча обов’язки голови ДПС Леся Карнаух.

Із загальної суми 43,4 млрд грн податків левову частку (33,5 млрд грн) сплатити резиденти спеціального податкового режиму «Дія.City».

Також Карнаух повідомила про результати нещодавно проведеної зустрічі із представниками «Дія.City Union», яка об’єднує понад 300 українських IT-компаній. Очільниця податкової служби зазначила, що під час цього заходу чиновники та працывники сфери IT обговорили можливу взаємодію з технологічним сектором у питанні вдосконалення Електронного кабінету платника податків.

«Це одне з основних завдань для ДПС, щоб зробити Кабінет максимально зручним і зрозумілим», — написала Леся Карнаух.

Підприємців цікавило запровадження Е-аудиту, можливі законодавчі зміни у сфері адміністрування податків і впровадження ПДВ для ФОПів.

Станом на листопад 2025 року кількість резидентів «Дія.City» зросла до 3000 юридичних осіб. Кількома місяцями раніше, в серпні 2025 року цей показник складав трохи більш як 2200 компаній.

Нагадаємо, що за даними Опендатабот, ІТ-ФОП в Україні «живе» в середньому 4 роки, 16% з них припиняють діяльність протягом перших 12 місяців. Зокрема, з січня по жовтень 2025 року кількість працівників ІТ-галузі, оформлених як приватні підприємці, скоротилась на понад 7,5 тисяч осіб.

