Новини 11/11/2025 16:52

«Дія.City» зросла до 3000 резидентів

Дмитро Сімагін

Журналіст

За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, число резидентів спеціального податкового режиму «Дія.City» зросло до 3000. У серпні 2025 року цей показник складав трохи більш як 2200 компаній.

Серед 3000 компаній, які мають статус резидента «Дія.City», понад 400 становлять організації, які працюють в defence-tech, де створюють сучасні технологічні інновації для сфери оборони.

Як запевняє Михайло Федоров, за весь час існування «Дія.City» її резиденти сплатили близько 55 млрд грн податків. Причому значна частка з них — податки за 2025 рік: за перші 8 місяців поточному року сплачено 19,5 млрд грн, що більше ніж за весь попередній рік, за 9 місяців цей показник зріс до 22 млрд грн.

«Ми запустили «Дія.City» за два тижні до початку повномасштабного вторгнення. Це унікальний податковий та правовий простір, який навіть у часи війни дав можливість екосистемі технологічного бізнесу та інноваційних стартапів розвиватися й робити внесок у стійкість української економіки», — зазначив міністр.

Нагадаємо, що у вересні представники Мінцифри повідомили, що майбутній чат-бот «Дії» матиме голосовий інтерфейс з підтримкою суржика.

