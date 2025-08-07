logo

Новини 07/08/2025

Мінцифри побудує державні дата-центри для українських ШІ-сервісів

Віце-прем’єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував побудову AI Factory — державної інфраструктури для розвитку штучного інтелекту. За його словами, це необхідно, щоб до 2030 року Україна увійшла в Топ-3 країн за рівнем розвитку та впровадження ШІ. Про це Федоров написав у своєму Telegram-каналі.

В рамках проекту AI Factory в Україні відкриють обчислювальні кластери для тренування й роботи державних ШІ-сервісів: «серверні зали з водяним охолодженням, сховища даних та все необхідне для запуску ШІ на повну». Керівник Мінцифри обіцяє, що скоро в Україні з’являться найсучасніші в світі «залізо» і софт.

«На AI Factory працюватимуть ключові державні сервіси зі штучним інтелектом, які створює WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифри. Насамперед AI-асистент у Дії. Згодом інфраструктуру використовуватимуть для AI-тьютора у Мрії, а в перспективі проєкт працюватиме на оборону, науку та медицину», — пише Михайло Федоров.

Чиновник поки не розкриває бюджет проекту та з яких джерел він фінансуватиметься. Однак віце-прем’єр переконаний, що Україні потрібно мати власну інфраструктуру для роботи штучного інтелекту, оскільки це створює можливості для безпечного запуску AI-продуктів для громадян, Сил оборони та державного сектору.

Спецпроєкти

Нові компанії у складі та фокус на ШІ: як пройшли загальні збори IT Ukraine
15 провідних компаній обговорили регулювання, освіту та інтеграцію АІ. До чого вони прийшли
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
