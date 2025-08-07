Мінцифри побудує державні дата-центри для українських ШІ-сервісів

Партнер видання

Віце-прем’єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував побудову AI Factory — державної інфраструктури для розвитку штучного інтелекту. За його словами, це необхідно, щоб до 2030 року Україна увійшла в Топ-3 країн за рівнем розвитку та впровадження ШІ. Про це Федоров написав у своєму Telegram-каналі.

В рамках проекту AI Factory в Україні відкриють обчислювальні кластери для тренування й роботи державних ШІ-сервісів: «серверні зали з водяним охолодженням, сховища даних та все необхідне для запуску ШІ на повну». Керівник Мінцифри обіцяє, що скоро в Україні з’являться найсучасніші в світі «залізо» і софт.

«На AI Factory працюватимуть ключові державні сервіси зі штучним інтелектом, які створює WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифри. Насамперед AI-асистент у Дії. Згодом інфраструктуру використовуватимуть для AI-тьютора у Мрії, а в перспективі проєкт працюватиме на оборону, науку та медицину», — пише Михайло Федоров.

Чиновник поки не розкриває бюджет проекту та з яких джерел він фінансуватиметься. Однак віце-прем’єр переконаний, що Україні потрібно мати власну інфраструктуру для роботи штучного інтелекту, оскільки це створює можливості для безпечного запуску AI-продуктів для громадян, Сил оборони та державного сектору.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.