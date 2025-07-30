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Новини 30/07/2025

Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Міністерство цифрової трансформації України запускає на порталі «Дія.Бізнес» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень. Він має об’єднати розробників з підприємцями, які шукають перевірені інструменти для розвитку свого бізнесу. Про це повідомляє Telegram-канал Мінцифри.

На новій платформі будуть доступні цифрові продукти для маркетингу, фінансів, HR, e-commerce, кібербезпеки та логістики. У Мінцифри вважають, що цей сервіс полегшить малому та середньому бізнесу пошук надійних і безпечних ІТ-рішень. 

Зі свого боку, розробники програмних продуктів отримають через Маркетплейс цифрових рішень доступ до широкої аудиторії підприємців і можливість стати частиною державної цифрової екосистеми.

Долучитися до маркетплейсу можуть як українські, так й іноземні компанії, які розробляють або надають послуги CRM-системи, IP-телефонії, POS-рішення, чат-платформи, рішення для e-commerce, цифрового маркетингу, бухгалтерії, HR, кібербезпеки, аналітики, логістики тощо.

Ще одна умова полягає в тому, щоб компанії-претенденти не мали жодних зв’язків із росією чи білоруссю та не перебували під санкціями РНБО.

Щоб долучити свій продукт до маркетплейса, потрібно заповнити аплікаційну форму на порталі «Дія.Бізнес». Якщо форма не відображається, організатори радять скористатись прямим посиланням.

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