Новини 05/09/2025

Державна платформа Brave1 оголошує гранти до 100 млн грн для ШІ-розробників

Дмитро Сімагін

Журналіст

Маркетплейс Brave1 — онлайн-платформа, що об’єднує українських військових та розробників — запускає грантовий конкурс з фінансуванням до 100 млн грн на проривні рішення, які поєднують штучний інтелект з військовими технологіями. Про це в своєму Telegram-каналі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Сьогодні понад 200 компаній у Brave1 працюють над AI-технологіями, які вже змінюють перебіг війни. Виробники створюють рішення для ідентифікації цілей, аналізу даних, розмінування територій, побудови 3D-моделей, оптичної навігації, донаведення та інших напрямів. Наступний рівень — значно збільшити автономність місій завдяки ШІ», – прокоментував він.

Фінансування успішного проекту в рамках програми може сягати 100 млн грн. У першу чергу Brave1 шукає рішення підвищення автономності військової техніки. У цей перелік входять:

  • автономні дрони;
  • ⁠автономні модулі наведення та термальні системи наведення для дронів-перехоплювачів;
  • ⁠AI-рішення для перехоплення та нейтралізації КАБ;
  • ⁠середовища симуляцій для навчання й тестування автономних бойових систем із ШІ.

Подати заявку на грант можна на сайті програми.

Нагадаємо, що кілька днів тому Міністерство цифрової трансформації оголосило конкурс для бажаючих взяти участь у розробці та навчанні української великої мовної моделі (LLM). Потрібні фахівці та експерти в різних галузях, а також ті, хто може збирати контент від українських організацій та медіа.

