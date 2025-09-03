Мінцифри шукає бажаючих тренувати національну LLM
Міністерство цифрової трансформації оголосило конкурс для бажаючих взяти участь у розробці та навчанні української великої мовної моделі (LLM). Потрібні фахівці та експерти в різних галузях, а також ті, хто може збирати контент від українських організацій та медіа. Про це повідомляє Telegram-канал Мінцифри.
Кандидатів шукають у проектний офіс, який безпосередньо залучений до розробки моделі, та в робочу групу, яка контролює цей процес з технічного, етичного та культурного боків.
Для тренування LLM створюється команда експертів у сферах:
- Технології та наука
- Етика та право.
- Культура та історія
- Мовознавство
Претенденти мають довести наявність професійного досвіду, профільної вищої освіти, портфоліо успішних проектів, бездоганної репутації та наукових чи фахових публікацій.
Подати резюме можна за цим посиланням.
Додатково для тренування LLM-моделі потрібні дані, щоб вона якнайкраще розуміла український контекст і надавала якісні відповіді. Тому в Мінцифри просять компанії, медіа, громадський сектор, державні та культурні установи ділитися своїми текстами та матеріалами – вони стануть основою для відповідей ШІ-сервісів на базі національної LLM.
Нагадаємо, нещодавно керівник Мінцифри Михайло Федорів розповів про нові послуги в «Дії», які з’являться восени.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: