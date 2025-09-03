Мінцифри шукає бажаючих тренувати національну LLM

Міністерство цифрової трансформації оголосило конкурс для бажаючих взяти участь у розробці та навчанні української великої мовної моделі (LLM). Потрібні фахівці та експерти в різних галузях, а також ті, хто може збирати контент від українських організацій та медіа. Про це повідомляє Telegram-канал Мінцифри.

Кандидатів шукають у проектний офіс, який безпосередньо залучений до розробки моделі, та в робочу групу, яка контролює цей процес з технічного, етичного та культурного боків.

Для тренування LLM створюється команда експертів у сферах:

Технології та наука

Етика та право.

Культура та історія

Мовознавство

Претенденти мають довести наявність професійного досвіду, профільної вищої освіти, портфоліо успішних проектів, бездоганної репутації та наукових чи фахових публікацій.

Подати резюме можна за цим посиланням.

Додатково для тренування LLM-моделі потрібні дані, щоб вона якнайкраще розуміла український контекст і надавала якісні відповіді. Тому в Мінцифри просять компанії, медіа, громадський сектор, державні та культурні установи ділитися своїми текстами та матеріалами – вони стануть основою для відповідей ШІ-сервісів на базі національної LLM.

