logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 03/09/2025

Мінцифри шукає бажаючих тренувати національну LLM

Дмитро Сімагін

Журналіст

Міністерство цифрової трансформації оголосило конкурс для бажаючих взяти участь у розробці та навчанні української великої мовної моделі (LLM). Потрібні фахівці та експерти в різних галузях, а також ті, хто може збирати контент від українських організацій та медіа. Про це повідомляє Telegram-канал Мінцифри.

Кандидатів шукають у проектний офіс, який безпосередньо залучений до розробки моделі, та в робочу групу, яка контролює цей процес з технічного, етичного та культурного боків.

Для тренування LLM створюється команда експертів у сферах:

  • Технології та наука
  • Етика та право.
  • Культура та історія
  • Мовознавство

Претенденти мають довести наявність професійного досвіду, профільної вищої освіти, портфоліо успішних проектів, бездоганної репутації та наукових чи фахових публікацій.

Подати резюме можна за цим посиланням.

Спецпроєкти
Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві

Додатково для тренування LLM-моделі потрібні дані, щоб вона якнайкраще розуміла український контекст і надавала якісні відповіді. Тому в Мінцифри просять компанії, медіа, громадський сектор, державні та культурні установи ділитися своїми текстами та матеріалами – вони стануть основою для відповідей ШІ-сервісів на базі національної LLM.

Нагадаємо, нещодавно керівник Мінцифри Михайло Федорів розповів про нові послуги в «Дії», які з’являться восени.

Найбільш обговорювані статті

Колишнього розробника xAI звинуватили в крадіжці комерційної таємниці для OpenAIКолишнього розробника xAI звинуватили в крадіжці комерційної таємниці для OpenAI
xAI випустила модель Grok Code Fast 1. Вона оптимізована для розробки і поки безкоштовнаxAI випустила модель Grok Code Fast 1. Вона оптимізована для розробки і поки безкоштовна
Зумери не люблять віддалену роботу найбільше за всіхЗумери не люблять віддалену роботу найбільше за всіх
Інструмент кодування Codex став доступним як розширення для VS Code і CursorІнструмент кодування Codex став доступним як розширення для VS Code і Cursor
В Україні шукають розробників національної LLM. Потрібні 6 фахівцівВ Україні шукають розробників національної LLM. Потрібні 6 фахівців
Google запускає локальну версію GeminiGoogle запускає локальну версію Gemini
Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з текстуНовий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту
Код, згенерований senior-розробниками, потрапляє в продакшн у 2,5 рази частіше, ніж код джуніорівКод, згенерований senior-розробниками, потрапляє в продакшн у 2,5 рази частіше, ніж код джуніорів
Anthropic буде навчати свої моделі на ваших чатах з ClaudeAnthropic буде навчати свої моделі на ваших чатах з Claude
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

Українські стартапи запросили до участі в конференції TechCrunch Disrupt 2024. Як подати заявку

Інсайдер з Microsoft розповів про дати виходу моделей GPT-4.5 і GPT-5

DeepSeek-R1 може генерувати шкідливий код — дослідники

Минцифри опублікувало критерії бронювання для IT-фахівців

Успіх DeepSeek-R1 ставить під загрозу багатомільярдну індустрію OpenAI

Розробка «Дії» фінансувалась USAID. Закриття агентства ставить під загрозу десятки проектів Мінцифри

Мінцифри готується додати в «Дію» чат-бот «Наталка» та низку нових функцій

Meta випустила «економну» ШІ-модель Llama 3.3 з відкритим кодом

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

GPT-5 виявилась «найпотужнішою для кодування», однак багато хто сподівався на краще

Українські та європейські вчені випустили MamayLM — першу україномовну LLM-модель

Google випустила мобільний додаток для локального запуску LLM-моделей на смартфоні

Devstral — нова LLM-модель з відкритим кодом, створена спеціально для розробки ПЗ

DeepSeek випускає Janus-Pro — генератор зображень, який конкурує з OpenAI DALL-E 3

ChatGPT o3 відмовилась відключати себе, незважаючи на інструкцію розробника

«Це небезпечно». Марк Цукерберг пояснив, чому Meta не відкриє код своїх моделей «суперінтелекту»

Google випустила модель міркування Gemini Deep 2.5 Think, яка одночасно тестує кілька ідей

Сем Альтман обіцяє надати всім безкоштовний доступ до GPT-5

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 3 тижні назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 4 тижні назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 3 тижні назад
У ChatGPT може з’явитись реклама
Новини - 2 тижні назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Новини - 2 тижні назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 2 тижні назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 1 місяць назад
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня
Новини - 1 тиждень назад
Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером
Новини - 1 тиждень назад
Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Новини

Мінцифри шукає бажаючих тренувати національну LLM

 4 години назад

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

 5 години назад

JetBrains зробила безкоштовною ще одну свою IDE

 8 години назад

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

 9 години назад

WordPress випустила інструмент для розробки Telex

 11 години назад

Серед розробників знижується довіра до інструментів штучного інтелекту

 1 день назад

Google спростувала чутки про критичний баг у безпеці Gmail

 1 день назад

В Україні підрахували, як айтівці донатять на армію

 1 день назад

LSP-плагіни в IntelliJ IDEA тепер працюють безкоштовно та без Ultimate-підписки

 1 день назад

Творець PHP-фреймворку Laravel застерігає розробників від написання надто складного коду

 2 дні назад

Спецпроєкти

Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Топ текстів тижня
1.
Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту
2.
Агент Gemini CLI інтегровано в редактор коду Zed
3.
Anthropic тестує веб-додаток Claude Code
4.
В Україні підрахували, як айтівці донатять на армію
5.
Google запускає локальну версію Gemini
6.
Інструмент кодування Codex став доступним як розширення для VS Code і Cursor
7.
В Україні шукають розробників національної LLM. Потрібні 6 фахівців
8.
OpenAI випустила нову голосову модель і знизила ціни на 20%
9.
Зумери не люблять віддалену роботу найбільше за всіх
10.
Anthropic буде навчати свої моделі на ваших чатах з Claude

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: