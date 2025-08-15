logo

15/08/2025

Керівник Мінцифри розповів про нові послуги в «Дії», які з’являться восени

Перший віце-прем’єр-міністр та очільник Мінцифри Михайло Федоров під час вчорашнього стріму в Тік-Ток розповів, що восени в застосунку «Дія» з’являться кілька додаткових послуг: зміна прізвища та онлайн-розлучення. Трохи раніше, кілька тижнів тому, чиновник пообіцяв додати в «Дію» можливість здати на права онлайн, розмитнити авто та отримати консульські послуги. 

«Над цим ми працюємо. Мені команда обіцяє до Нового року, що запустимо. Я бачу велику кількість звернень щодо цього. Ми моніторимо послуги, на які є запит, і ми над цим працюємо, я це актуалізував», — запевнив Федоров.

За словами віце-прем’єр-міністра, послуга «Шлюб онлайн» користується великою популярністю, через які спостерігаються великі черги. Щоб їх позбутись, буде збільшено кількість кімнат. Онлайн-одруження дозволяє заключити шлюб всього лише через чотири дні після подачі заяви. Це є найкоротшим терміном, який дозволено законодавством. 

Що стосується послуги онлайн-розлучення в «Дії», то Михайло Федоров заявив, що спочатку за допомогою гейміфікації додаток спробує відмовити бажаючих розлучитися від цього рішення. 

Нагадаємо, що державний сервіс «Дія» шукає охочих взяти участь в бета-тестуванні нової послуги — Базової соціальної допомоги. Вона передбачає отримання громадянами щомісячних грошових виплат через Дія.Картку.

Керівник Мінцифри розповів про нові послуги в «Дії», які з'являться восени

В Google Translate додали функцію вивчення іноземних мов

«Дія» шукає охочих отримувати щомісячні грошові виплати в рамках бета-тестування

В Gemini додали «Персональний контекст» і «Тимчасові чати»

В Excel тепер можна аналізувати зображення за допомогою Python

Google відкриє доступ до Gemini 2.5 Deep Research через API

Користувачі Copilot отримали безкоштовний доступ до моделі міркування GPT-5

Через шахрайства зі штучним інтелектом Google та інші IT-компанії повертаються до особистих співбесід

Мова програмування Go оновлена до версії 1.25

Оновлення ChatGPT: новий тарифний план за $5, інтеграція Gmail, Календаря та Контактів

