Керівник Мінцифри розповів про нові послуги в «Дії», які з’являться восени

Перший віце-прем’єр-міністр та очільник Мінцифри Михайло Федоров під час вчорашнього стріму в Тік-Ток розповів, що восени в застосунку «Дія» з’являться кілька додаткових послуг: зміна прізвища та онлайн-розлучення. Трохи раніше, кілька тижнів тому, чиновник пообіцяв додати в «Дію» можливість здати на права онлайн, розмитнити авто та отримати консульські послуги.

«Над цим ми працюємо. Мені команда обіцяє до Нового року, що запустимо. Я бачу велику кількість звернень щодо цього. Ми моніторимо послуги, на які є запит, і ми над цим працюємо, я це актуалізував», — запевнив Федоров.

За словами віце-прем’єр-міністра, послуга «Шлюб онлайн» користується великою популярністю, через які спостерігаються великі черги. Щоб їх позбутись, буде збільшено кількість кімнат. Онлайн-одруження дозволяє заключити шлюб всього лише через чотири дні після подачі заяви. Це є найкоротшим терміном, який дозволено законодавством.

Що стосується послуги онлайн-розлучення в «Дії», то Михайло Федоров заявив, що спочатку за допомогою гейміфікації додаток спробує відмовити бажаючих розлучитися від цього рішення.

Нагадаємо, що державний сервіс «Дія» шукає охочих взяти участь в бета-тестуванні нової послуги — Базової соціальної допомоги. Вона передбачає отримання громадянами щомісячних грошових виплат через Дія.Картку.