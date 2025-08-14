«Дія» шукає охочих отримувати щомісячні грошові виплати в рамках бета-тестування

Державний сервіс «Дія» шукає охочих взяти участь в бета-тестуванні нової послуги — Базової соціальної допомоги. Вона передбачає отримання громадянами щомісячних грошових виплат через Дія.Картку. Для тестування потрібні 1000 громадян, повідомляє Telegram-канал «Дії».

Базова соціальна допомога — це щомісячна виплата для тих, хто вже користується програмами соціальної підтримки. Бета-тестування нової послуги передбачає, що добровольці будуть перевіряти надходження грошових коштів як законні одержувачі:

допомоги для малозабезпечених сімей;

одинока мати (батько), що отримує допомогу на дітей;

тимчасової допомоги на дитину, оскільки інший з батьків не сплачує аліменти.

Для участі в тестуванні функціоналу послуги потрібно мати податковий номер та обліковий акаунт в застосунку «Дія». Також треба перевірити наявність активованих послуг Дія.Підпис та Дія.Картка.

Реєстрація для участі в програмі тестування відкрита за цим посиланням.

Нагадаємо, що державне підприємство «Дія» днями оголосило тендер на закупку комплексу програмно-апаратних засобів «Суверенна фабрика штучного інтелекту». В рамках реалізації цього проекту в Україні створять обчислювальні кластери, необхідні для тренування й роботи державних ШІ-сервісів. Керівник Мінцифри обіцяє, що скоро в Україні з’являться найсучасніші в світі «залізо» і софт.