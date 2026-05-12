logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 12/05/2026 14:49

Помітити пастку майже неможливо: хакери розгорнули атаку через чати Claude

Дмитро Сімагін

Редактор

Кіберзлочинці розгорнули активну кампанію зі шкідливою рекламою, в якій задіяли одразу два інструменти — платні оголошення Google Ads та функцію спільних чатів на платформі Claude.ai.

Користувачі, які вводять в Google пошуковий запит «Claude mac download», можуть натрапити на спонсоровані результати, які ведуть на справжній домен claude.ai — але насправді користувач опиняється на сторінці інструкцій зі встановлення шкідливого програмного забезпечення на Mac. Трюк став можливим завдяки функції «спільних чатів» Claude, пише Bleeping Computer.

Хакери навчились розповсюджувати шкідливий софт через чати Claude

Як влаштована атака

Хакерську кампанію виявив Берк Албайрак, інженер з безпеки компанії Trendyol Group. Оскільки зловмисний «спільний» чат розташовано на домені claude.ai, це дозволяє йому успішно маскуватись в рекламних оголошеннях Google. Користувачі бачать легітимну адресу відомого ШІ-сервісу, тому без підозр переходять за посиланням. Там, у спільному чаті, розміщено текст, який видається за офіційну інструкцію зі встановлення «Claude Code на Mac» від Apple Support. 

У тексті хакери інструктують користувача відкрити Термінал і вставити команду, яка таємно завантажує та запускає шкідливе ПЗ.

Помітити пастку майже неможливо: хакери розгорнули атаку через чати Claude

Ключова особливість і небезпека кампанії, що ускладнює її виявлення, — в оголошенні Google відображається справжній домен claude.ai, а не підроблений. Зловмисники розмістили шкідливі інструкції безпосередньо у спільних чатах самої платформи Claude — жодного фейкового URL немає.

Два варіанти шкідливого ПЗ

Перший варіант шкідливого софту збирає облікові дані браузера, cookies та вміст macOS Keychain, після чого передає їх на сервер зловмисників. Дослідники ідентифікували його як різновид інфостилера MacSync.

Другий варіант спочатку перевіряє розкладку клавіатури на комп’ютері жертви і тихо завершує роботу, якщо виявляє російську або іншу мову пострадянського регіону. Якщо перевірку пройдено — скрипт збирає зовнішню IP-адресу, ім’я хоста, версію ОС і мовні налаштування, а потім завантажує корисне навантаження другого етапу, запускаючи його через osascript — вбудований рушій сценаріїв macOS.

Такий підхід — профілювання жертви перед доставкою payload — свідчить про те, що зловмисники вибірково підходять до вибору цілей.

Крім того, сервер щоразу генерує унікальну обфусковану версію payload (поліморфна доставка), що суттєво ускладнює виявлення за хеш-сигнатурами.

Не перший подібний випадок

Це не перший раз, коли зловмисники зловживають спільними чатами платформ штучного інтелекту. У грудні була виявлена аналогічна кампанія, направлена проти користувачів ChatGPT і Grok. Раніше у 2026 році подібна схема застосовувалась проти macOS-розробників, які шукали Homebrew.

Як захиститися

Завантажувати нативний додаток Claude слід безпосередньо з claude.ai, а не через спонсоровані результати пошуку. Легітимний CLI Claude Code не вимагає вставки команд із чат-інтерфейсу. Будь-яка інструкція, що просить вставити команду в Термінал, — незалежно від того, звідки вона походить, — має сприйматися з підвищеною обережністю.

Нагадаємо: російські хакери активно пропонують українцям «отримати гуманітарну допомогу» або розсилають «повістки в суд».

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Помітити пастку майже неможливо: хакери розгорнули атаку через чати Claude

Найбільш обговорювані статті

Як IT-фахівцю «прокачати» свій профіль LinkedIn — експерт дає цінні порадиЯк IT-фахівцю «прокачати» свій профіль LinkedIn — експерт дає цінні поради
ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзямChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям
Темний бік вайб-кодування: тисячі згенерованих програм зливають дані у відкритий доступТемний бік вайб-кодування: тисячі згенерованих програм зливають дані у відкритий доступ
Хакери створили фейковий сайт Claude: пропонують скачати «професійну версію» з бекдоромХакери створили фейковий сайт Claude: пропонують скачати «професійну версію» з бекдором
Twitch вперше заблокував українського стрімера за запитом PlayCityTwitch вперше заблокував українського стрімера за запитом PlayCity
Telegram оновлено: нові стилі редагування, додаткові інструменти для опитувань і безкоштовні бізнес-ботиTelegram отримав захист від накрутки ботів
Google оновлює AI Overviews: цитати з соцмереж, підписки та попередній перегляд сайтівGoogle оновлює AI Overviews: цитати з соцмереж, підписки та попередній перегляд сайтів
Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега БрокманаЯк Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана
Подвоєння лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступнимПідвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Claude тепер може створювати та редагувати файли

Українські фахівці розкрили нову схему кібератак на військових через месенджер Signal

Росіянина, який розробив програму-вимагач Lockbit, екстрадували до США

Північнокорейські хакери розмістили шпигунський софт у Google Play

Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Кібератака на «Укрзалізницю»: з'явились перші подробиці

В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Хакери надсилають українським службовцям листи про скорочення зарплати. У посиланні вірус

Брутфорс по-українські: 19-річний хакер може сісти на 8 років за злам мільйону акаунтів

Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол

Українська кіберполіція затримала на Дніпропетровщині 25-річного хакера

Хакери розсилають українцям фішингові листи нібито від Податкової служби

QA-консультант пішов лайкати сторінку «щоб відчепилися»: це коштувало його друзям 500 тис. грн

«Криптокаліпсис наближається!» Європол закликає швидче переходити на квантово-безпечне шифрування

Хакери розсилають українцям «повістки в суд» з домену UKR.NET

«Отвєточка» за зрив футбольної трансляції? Сайт мінбуду рф зламали і вимагають викуп в біткойнах

Європу та Україну «накрило» хакерською атакою через вірус-шифрувальник: розповідаємо, як захиститися

Російська компанія, пов'язана з Кремлем, активно шукає можливість злому Telegram

Українські хакери допомогли забезпечити армію рф страпонами та ділдо на $25 тис.

Північна Корея розширює застосування штучного інтелекту для хакерських атак

OpenAI: хакери використовують ChatGPT для створення шкідливих програм

Експерти розкрили технічні деталі найбільшого в історії хакерського злому на $1,4 млрд

Всі навколо крадуть

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 2 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 3 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 2 тижні назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 3 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 1 день назад
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Новини - 5 днів назад
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Новини - 2 тижні назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Новини - 3 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи

Новини

Помітити пастку майже неможливо: хакери розгорнули атаку через чати Claude

 12.05.2026 14:49

Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту

 12.05.2026 12:03

Нова версія GitHub Mobile дозволяє створювати репозиторії зі смартфона

 12.05.2026 09:29

Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють

 12.05.2026 08:53

Оновлена Windows 11 зможе «розганяти» процесор

 11.05.2026 17:28

Через помилку розробників Forza Horizon 6 злили піратам

 11.05.2026 16:32

Штучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливо

 11.05.2026 15:46

Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами

 11.05.2026 13:33

Більше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесіди

 11.05.2026 12:08

OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30

 11.05.2026 10:42
Топ текстів тижня
1.
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
2.
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
3.
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
4.
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
5.
Агент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
6.
Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами
7.
Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана
8.
Програмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів
9.
ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям
10.
Google Chrome 147 таємно «з’їдає» 4 ГБ на вашому диску — встановлює без дозволу LLM

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: