Більше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесіди

Google готується суттєво оновити формат технічних співбесід для розробників. Компанія планує дозволити кандидатам використовувати інструменти на базі штучного інтелекту безпосередньо під час інтерв’ю — насамперед для програмістів рівня джуніор і мідл. Про це пише Business Insider.

Зміни зафіксовані у внутрішньому документі компанії, де йдеться про оновлення процесу найму з метою «кращої відповідності сучасному інженерному середовищу». Пілотний запуск стартує цього місяця в окремих командах на території США — зокрема, в Google Cloud та підрозділі пристроїв і платформ. Якщо експеримент виявиться вдалим, його поширять на інші відділи та регіони.

У другому півріччі кандидати отримають доступ до «схваленого» ШІ-асистента на етапі code comprehension — частині співбесіди, де потрібно читати, налагоджувати та оптимізувати готовий код. Тепер частину цієї роботи можна буде виконувати разом зі штучним інтелектом. При цьому інтерв’юери оцінюватимуть не лише кінцевий результат, а й те, наскільки добре кандидат вміє працювати з інструментом: формулювати запити, перевіряти відповіді моделі та виявляти її помилки. Під час пілоту кандидати використовуватимуть Gemini.

Паралельно Google змінює й інші блоки співбесід. Етап Googleyness and Leadership, який раніше зосереджувався переважно на поведінкових питаннях, тепер включатиме обговорення технічних аспектів попередніх проєктів кандидата. Для джуніорів один із технічних етапів замінять інтерв’ю з відкритими інженерними задачами у вільному форматі.

Зміни відбуваються на тлі масштабного впровадження ШІ всередині самої компанії. У квітні Google оголосила, що близько 75% нового коду в компанії тепер генерує ШІ.

Що це означає для кандидатів?

Зміна підготовки: Підготовка до співбесіди тепер включатиме не лише алгоритми, а й практику взаємодії з ШІ-копілотами.

Критичне мислення на першому місці: Кандидат має демонструвати глибоке розуміння того, чому він обирає саме таке рішення, навіть якщо його запропонував асистент.

Новий стандарт галузі: Очікується, що приклад Google незабаром наслідуватимуть інші технологічні гіганти, що повністю трансформує ринок IT-найму.

Новий формат у внутрішніх документах описується як «human-led, AI-assisted» — тобто «під керівництвом людини, за допомогою штучного інтелекту». В компанії вважають, що такий підхід точніше відображає реальну роботу інженерів в епоху генеративного ШІ.

