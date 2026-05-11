logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 11/05/2026 12:08

Більше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесіди

Андрій Савчук

Автор новин

Google готується суттєво оновити формат технічних співбесід для розробників. Компанія планує дозволити кандидатам використовувати інструменти на базі штучного інтелекту безпосередньо під час інтерв’ю — насамперед для програмістів рівня джуніор і мідл. Про це пише Business Insider.

Більше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесіди

Зміни зафіксовані у внутрішньому документі компанії, де йдеться про оновлення процесу найму з метою «кращої відповідності сучасному інженерному середовищу». Пілотний запуск стартує цього місяця в окремих командах на території США — зокрема, в Google Cloud та підрозділі пристроїв і платформ. Якщо експеримент виявиться вдалим, його поширять на інші відділи та регіони.

У другому півріччі кандидати отримають доступ до «схваленого» ШІ-асистента на етапі code comprehension — частині співбесіди, де потрібно читати, налагоджувати та оптимізувати готовий код. Тепер частину цієї роботи можна буде виконувати разом зі штучним інтелектом. При цьому інтерв’юери оцінюватимуть не лише кінцевий результат, а й те, наскільки добре кандидат вміє працювати з інструментом: формулювати запити, перевіряти відповіді моделі та виявляти її помилки. Під час пілоту кандидати використовуватимуть Gemini.

Паралельно Google змінює й інші блоки співбесід. Етап Googleyness and Leadership, який раніше зосереджувався переважно на поведінкових питаннях, тепер включатиме обговорення технічних аспектів попередніх проєктів кандидата. Для джуніорів один із технічних етапів замінять інтерв’ю з відкритими інженерними задачами у вільному форматі.

Зміни відбуваються на тлі масштабного впровадження ШІ всередині самої компанії. У квітні Google оголосила, що близько 75% нового коду в компанії тепер генерує ШІ.

Що це означає для кандидатів?

  • Зміна підготовки: Підготовка до співбесіди тепер включатиме не лише алгоритми, а й практику взаємодії з ШІ-копілотами.
  • Критичне мислення на першому місці: Кандидат має демонструвати глибоке розуміння того, чому він обирає саме таке рішення, навіть якщо його запропонував асистент.
  • Новий стандарт галузі: Очікується, що приклад Google незабаром наслідуватимуть інші технологічні гіганти, що повністю трансформує ринок IT-найму.

Новий формат у внутрішніх документах описується як «human-led, AI-assisted» — тобто «під керівництвом людини, за допомогою штучного інтелекту». В компанії вважають, що такий підхід точніше відображає реальну роботу інженерів в епоху генеративного ШІ.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Google Chrome 147 таємно «з’їдає» 4 ГБ на вашому диску — встановлює без дозволу LLM.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Більше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесіди

Найбільш обговорювані статті

«Керується заздрощами і бажанням знищити конкурента»: OpenAI публікує свою версію конфлікту з Маском«Керується заздрощами і бажанням знищити конкурента»: OpenAI публікує свою версію конфлікту з Маском
Цукерберг особисто дав добро: Meta судять за масове піратство заради навчання LlamaЦукерберг особисто дав добро: Meta судять за масове піратство заради навчання Llama
Anthropic представила 10 готових агентів для фінансових завданьAnthropic представила 10 готових агентів для фінансових завдань
Google Chrome 147 таємно «з'їдає» 4 ГБ на вашому диску — встановлює без дозволу LLMGoogle Chrome 147 таємно «з’їдає» 4 ГБ на вашому диску — встановлює без дозволу LLM
Агент OpenClaw отримав кредитну картку: одразу злив усі паролі незнайомцюАгент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє розробкиПрограмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, де покращився чат-ботOpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
Codex обігнав Claude Code за кількістю завантажень: всі в захваті від оновленняCodex обігнав Claude Code за кількістю завантажень: всі в захваті від оновлення
Діти навчились обходити вікову верифікацію в інтернеті — достатньо намалювати вусаДіти навчились обходити вікову верифікацію в інтернеті — достатньо намалювати вуса
П'ять порад як бути успішним на співбесіді

CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

5 нетехнічних питань на співбесіді в IT, через які легко провалитися

Тест виявив, що бот для обману на технічних співбесідах мало чим допомагає

«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine

Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Треба зрозуміти, ви хочете розвиватися чи просто потрібні гроші: як знайти роботу в IT під час війни

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Як пройти співбесіду на QA manual: 100 запитань та відповідей

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Для початку випишіть свої досягнення: поради IT-рекрутера, як знайти роботу під час війни

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

«Я просто шукаю собі хлопця». HR Deloitte розповів про делікатне прохання від дівчини щодо співбесіди

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

10 книг для програмістів, щоб прокачати технічні та софт-скіли

Топ текстів
Новини - 1 тиждень назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 2 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 3 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 1 тиждень назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 3 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 4 дні назад
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Новини - 3 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 2 тижні назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Новини - 1 місяць назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub

Новини

Більше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесіди

 11.05.2026 12:08

OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30

 11.05.2026 10:42

За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю

 11.05.2026 08:45

Архівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботів

 08.05.2026 17:02

З відеокартою Nvidia RTX 5090 можна зламати 60% паролів менш ніж за годину

 08.05.2026 16:00

OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code

 08.05.2026 14:43

КНУ імені Шевченка зняв заборону на Telegram: що змусило ректора змінити рішення

 08.05.2026 11:07

Хто в Україні вміє впроваджувати CRM: з'явився перший незалежний рейтинг інтеграторів

 08.05.2026 10:41

40% розробників C++ використовують штучний інтелект, але довіра до нього залишається низькою — опитування

 08.05.2026 10:09

ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям

 08.05.2026 08:34
Топ текстів тижня
1.
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
2.
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
3.
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
4.
«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту
5.
Агент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
6.
Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана
7.
Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе
8.
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
9.
Програмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів
10.
ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: